Trener Denvera preuzeo odgovornost za poraz Denvera od Finiksa.

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Denver Nagetsi izgubili su od Finiksa 105:117 i "bacili" još jednu efikasnu partiju svog vodećeg tandema Nikola Jokić - Džamal Marej (obojica ubacili po 28 poena). Trener Dejvid Adelman preuzeo je na sebe krivicu za neuspjeh.

"Pokušali smo sa višom postavom. Uf, to nije bilo dobro. Pokušao sam to dva puta i to ide na moj račun. Ja sam donio tu odluku", rekao je on novinarima na konferenciji za novinare u Koloradu.

"Sljedeće što pamtim poslije tog poteza je da smo gubili šest poena razlike. Ipak, bili smo još u meču i imali smo mnogo prilika do kraja da se vratimo. Međutim, naspram nas je stajao pravi NBA tim, koji može da ubacuje šuteve i to je i činio."

Šta je to pokušavao Adelman?

Adelman je od kraja prve četvrtine pokušavao da u reketu "upari" Marvina Beglija i Nikolu Jokića i da se tako odupre prije svega skoku protivnika, ali nije uspio da tako donese veliku korist svom timu.

Kolike su probleme Nagetsi imali u skoku dokazuje podatak da je Finiks uhvatio čak 51 skok naspram Denverovih 35, a Sansi su najlošiji tim u tom segmentu igre u čitavoj ligi.

Denver će sljedeću utakmicu takođe igrati kod kuće, protiv Boston Seltiksa u četvrtak od 3.30 časova po našem vremenu.