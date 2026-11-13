Crvena zvezda može da ubaci i 60 poena, a da pobijedi. Ako primi 100 poena, sigurno neće pobijediti. To je tim kakav želi Ibon Navaro.

Izvor: MN Press

Nije bilo baš zanimljvo gledati meč Crvene zvezde sa Realom u Madridu. Već poslije nekoliko minuta Real je imao dvocifrenu prednost (19:9), a nakon prve četvrtine bilo je 38:20. Već u tih deset minuta vidjelo se šta je problem.

Iako se sa Džaredom Batlerom, Džonatanom Motlijem, Tajsonom Karterom, Patrikom Boldvinom, Davidom Kramerom i Čimom Monekeom u timu očekivala Zvezda koja igra na poen više, u Madridu se dobro vidjelo da to ne može biti dalje od istine.

Ibonova Zvezda je drugačija

Ibon Navaro je debitovao sa dva poraza, a čuli smo da je poslije drugog evroligaškog poraza naglasio igračima da očekuje odličnu sezonu. Za sada je Zvezda pri vrhu tabele i djeluje da je Navaro bio u pravu, ali da ne žurimo sa predviđanjima.

Ono što je jasno da je Crvena zvezda ove sezone prava kada je ona iz Atine, a ne iz Madrida. Mnogo je realnije da crveno-bijeli nekoga pobijede sa 62 postignuta poena, nego sa 100+ primljenih.

Prednjačili su crveno-bijeli u defanzivnim statistikama, pa smo tako igrače poput Nika Vejlera-Baba koji skroro da nemaju napadački učinak gledali u velikim minutažama na terenu. Zašto? Pitajte Andreasa Obsta kako se proveo protiv bivšeg saigrača...

Koliko smije da se primi poena?

Vidi opis Ova Zvezda je drugačija: Šta ima veze što su tu Moneke i Batler, Ibon Navaro hoće nešto drugo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN Press Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN Press Br. slika: 22 22 / 22

Crvena zvezda je dala 62 poena Olimpijakosu i pobijedila. Bajern i Makabi su joj dali ispod 80, Pariz 81 poen, a Asvel 82. Dubai je sveden na mizernih 58, Efes na 72. Već Hapoel koji je postigao 81 poen je pobijedio, kao i Žalgiris sa 83 poena i Partizan sa 85.

Očigledno je - koliko god poena postigne Crvena zvezda, neće pobijediti ako dozvoli da se uđe u trku i veliki broj poena. Ovo je, uprkos nekim imenima, tim koji pobjeđuje kada drži rivale na malom broju poena i igra u kontrolisanom ritmu.

To je pokazalo i tržište

Nije dovela Crvena zvezda igrača koji će postizati 20 poena, već je posljednja karika u lancu Kristijan Koloko. Da li postigao 20 ili 2 poena, njegova najveća uloga biće da "uplaši" bekove rivala i otjera ih iz reketa, kao i da skuplja skokove i sa nekoliko blokada preokrene ritam meča.

Jedno od posljednjih pojačanja je i Nik Vejler-Bab kome minutaža ne opada iako nijednom ove sezone nije bio dvocifren. Ovaj tim Crvene zvezde više brine o drugima nego o sebi, tj. ne bi pomogao ni Džared Batler u mnogo boljoj formi ako Real Madrid ubaci 100 poena.

Kada se Zvezda vrati na kolosijek defanzivno, pobijeđivaće i kada šutevi ne ulaze. A to može biti odmah, jer se od samog starta meča sa Real Madridom vidjelo da ovo nije Zvezdino veče. Nadajmo se da je to bilo samo to, loš dan.