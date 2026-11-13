Srbija je u prethodnih nekoliko godina izgubila mnogo kvalitetnih fudbalera koji su riješili da igraju za druge selekcije. Ovo je 10 najzvučnijih imena.

Izvor: MN Press

Ne ide Srbiji u posljednje vrijeme. FSS redom gubi bisere srpskog porijekla, pa je tako posljednji sučaj sada vezan za Luna Srdanovića.

Ovaj mladi 20-godišnji desni bek iz Ženeve igraće za seniorsku selekciju Švajcarske, što je ogroman hendikep za "orlove" kada se zna kako kuburimo sa mjestom desnog beka.

Lun Srdanović je rođen u mješovitom braku majke iz Kameruna i oca iz Srbije, a nakon početajka u Servetu sada je prešao u Lil. Poslije 17 nastupa za juniorske selekcije Švajcarske sada će igrati i za seniore. Nažalost ovo nije ništa novo.

Stefan Bajčetić

Stefan Bajčetić je još na radaru Srbije, makar u teoriji. Igrao je osam utakmica za mlađe selekcije Španije, a nakon početaka u Liverpulu nije se proslavio na pozajmicama pa je sada u B timu Selte gdje pokušava da se vrati u formu. Ipak, kada nam je bio potreban rekao je ne.

Relja Obrić

Od Relje Obrića nema ništa u odbrani Srbije. Nekadašnji fudbaler Partizana i rođeni Beograđanin debitovao je za U16 tim Slovenije i od tada je redovan u timu, a sada je pozvan i u seniorsku selekciju.

Matej Gaštarov

Bilo je priče da bi Matej Gaštarov poslije debija u Crvenoj zvezdi mogao da bude pozvan i u nacionalni tim Srbije, ali to se takođe neće desiti. Iako ima srpsko državljanstvo već je u pogonu "A" selekcije Makedonije.

Filip Ugrinić

Ofanzivni vezista iz Lucerna dugo je bio potencijalni reprezentativac Srbije. Gledali smo ga čak i u Srbiji u dresu Jang Bojsa, ali na kraju je 2023. debitovao za Švajcarsku, a do sada je odigrao tri meča. Od prošle sezone je u Valensiji.

Darijan Maleš

Darijan Maleš je još jedan igrač koji se pominjao kao potencijalni reprezentativac Srbije, mada sada djeluje daleko od "A" tima. On je godinama igrao za lađe selekcije Švajcarske, a djeluje da neće debitovati za seniorski tim pošto je nedavno prešao i Poljsku.

Vasilije Marković

Jedan od novijih primjera je i Vasilije Marković, centralni vezista koji je na meču sa tzv. Kosovom debitovao za Austriju.Sada se ustalio u Austriji iz Beča i očekuje se da bude redovan reprezentativac.

Miloš Kerkez

Tu se izgleda ništa nismo pitali. Još jedan igrač na poziciji koja nam je goruća, na lijevom beku. Od U17 nivoa igra za Mađarsku, a u nacionalnom timu sa seniorima ima već 35 nastupa.

Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović je sada već ustaljen član kako u Bajernu tako i u selekciji Njemačke. Za Bavarce je odigrao preko 100 mečeva, za Njemačku 17, a Srbiji bi sigurno ne samo značio nego vjerovatno bio i lider tima.

Matej Deket

Pojavila se mogućnost i da Matej Deket iz Banjaluke nastupi za Srbiju, ali i on će kao Jovo Lukić igrati za Bosnu i Hercegovinu. Sada ga je zvao na spisak seniorskog tima Sergej Barbarez, tako da će 17-godišnji napadač uskoro debitovati.