Lebron Džejms i Kevin Durent pokreću 'Fjučers ligu' za mlade košarkaše, koja će promijeniti način takmičenja u Americi. Najveći talenti će u njoj zarađivati novac koji bi mogao da im promijeni živote.

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Bliži se početak novog takmičenja za mlade košarkaše u Americi - "Fjučers lige". Iza nje stoje i dalje aktivne NBA legende, Lebron Džejms (41) i Kevin Durent (38) i plan je da bude pokrenuta u aprilu u Americi. Plan dvojice asova je da okupe 120 najtalentovanijih igrača mlađih od 18 godina i da svojim takmičenjem zamene brojne turnire za talente i lige koje se organizuju tokom ljeta. Iza tih takmičenja najčešće stoje veliki proizvođači sportske opreme.

"Najboljih 150 košarkaša mlađih od 18 godina u zemlji igra u više od 200 različitih timova u sedam različitih liga tokom proljećne i ljetnje sezone. Nije pošteno da ne dobijaju pravičnu vrijednost za svoj 'NIL' (pravo na ime, imidž i lik) i da nemaju profesionalnu trenersku strukturu - zato ovo mora da postoji", rekao je Džejson Stajn, predsjednik i suosnivač lige sa Durentom i Džejmsom.

Igrači će biti plačeni kroz "NIL" ugovore, koji su donijeli finansijsku revoluciju za igrače američkih koledža. Ipak, to neće sprječavati talente u "Fjučers ligi" da nastupaju u srednjoškolskoj i koledž košarci. Plan tvoraca lige je da stvore takmičenje koje bi bilo interesantno televizijama i javnosti poput nekadašnje "And1" turneje.

"Ovo takmičenje pokušava da izgradi nešto što je komercijalno uspješno i što istovremeno pomaže često kritikovanom sistemu razvoja juniorske košarke u Sjedinjenim Državama. Trenutno, putujuće lige koje sponzorišu različite kompanije za patike ne igraju jedne protiv drugih, što znači da se najbolji igrači ne takmiče uvijek međusobno. Mnogi od tih igrača ne dobijaju 'NIL' ugovore za svoje učešće. Zatim, tu su i brige o prevelikom broju utakmica i putujućim ligama koje ističu individualni učinak umjesto timske igre", naveo je Stajn.

Bivši NBA MVP Derik Rouz jedan je od poznatih košarkaša koji su podržali ovaj projekat. "Ovo je nešto što bih volio da sam imao kada sam igrao kao mladić", kazao je Rouz, koji je inače investitor u ligu i vodiće tim koji će se takmičiti iz Čikaga.

Kako će funkcionisati ovo takmičenje?

Liga planira da sledeće godine pokrene sezonu koja će trajati od aprila do avgusta. Počeće sa 12 timova, od kojih svaki predstavlja određeni geografski region. Timovi će regrutovati igrače unutar te teritorije, ali će igrači potpisivati ugovore sa ligom i liga će ih plaćati. Iz lige su poručili da je cijena kupovine tima bila šest miliona dolara, a investitori takođe dobijaju vlasnički udio u ligi. Stajn namjerava da prodaje sponzorstva i obezbijedi ugovor o medijskim pravima za prenos utakmica.

Među investitorima su fond koji su pokrenuli Džejms i njegov poslovni partner Maverik Karter, zatim fond koji su pokrenuli Durent i njegov poslovni partner Rič Klajman, kao i vlasnici timova Paolo Bankero (krilo Orlando Medžika), Rouz i investitor Gari Vajnerčuk.

"Iznosi bi mogli da promijene život"

Liga je odbila da kaže koliko će plaćati igrače za NIL ugovore. Ipak Rouz je rekao da bi iznosi mogli da im "promijene život".