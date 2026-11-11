Arina Sabalenka se našla u centru skandala nakon uvredljivog komentara novinara na njen račun tokom WTA finala.

Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka nikoga ne ostavlja ravnodušnim i čini se da je trenutno najveća teniska zvijezda. Djelimično je to zbog toga što je dugo bila prva na WTA listi, a s druge strane i zato što voli medijski da se eksponira i van terena, što neminovno nekoga umije i da iritira.

Tako je Sabalenka u promotivnom snimku prenosa WTA finala iz Indijan Velsa ponovo bila "glavna", pozirala je pred kamerama i slala poljupce, pa se zbog toga bez potrebe našla na meti uvredljivog komentara jednog novinara sa televizije "beIN Sports".



Mikrofon je ostao upaljen, tako da se moglo čuti kako Matje Solije govori: "Gledajte, gledajte, gledajte, kako je odvratna".

«Regarde, elle est horrible!» Un commentateur de beIN SPORTS dérape en plein direct, la direction condamne ses propos https://t.co/vdKXboFW5w https://t.co/z60rObyAEw — Entrevue (@EntrevueFr)November 10, 2026



Nije dugo trebalo da se ovaj ružan komentar proširi društvenim mrežama, a burno je reagovao i Floran Uzu, jedan od čelnika pomenute televizije koji se izvinio u ime svog novinara: "Žalim zbog komentara izrečenih uživo tokom večerašnjeg prenosa WTA finala i najoštrije ih osuđujem. Takvi komentari ne odražavaju vrijednosti naše televizije. Još jednom ističem da smo posvećeni tome da se prema svim sportistima i saradnicima u našim emisijama odnosimo s poštovanjem".

Vidi opis "Pogledaj kako je odvratna": Arina Sabalenka u centru skandala, biće otkaza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia Pictured: aryna sabalenka Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovim povodom se Arina Sabalenka nije oglašavala, vjerovatno i zbog toga što želi da zadrži potpuni fokus na WTA finalu pošto iza nje nije sjajna teniska sezona i to želi da popravi na kraju.

Popularna na mrežama

Bjeloruskinja Arina Sabalenka na Instagramu ima 5,7 miliona pratilaca, a tokom 2025. godine zaradila je oko 25 miliona eura od nagrada i sponzorskih ugovora. Zbog toga što je sve više "neteniskih obaveza" imala, uključujući čak i neke modne revije, mnogi su skloni da povjeruju da je izgubila fokus na tenis.

Ipak, takve zamjerke je posebno ljute i Sabalenka uvjerava da podjednako trenira kao i ranije, da su društvene mreže za nju tek način da se "izduva".