Čima Moneke otkrio je ko je najslabije plaćen košarkaš Crvene zvezde, govoreći o značaju Krisa Džounsa za tim.

Izvor: MN Press

Nigerijski košarkaš Čima Moneke (30) aktivan je na društvenim mrežama i znamo da ima svoj podkast i prati se svaka riječ koja izgovori u njemu, pa je tako ovoga puta najvjerovatnije slučajno otkrio ko je najslabije plaćeni košarkaš Crvene zvezde, što je podatak koji nije javan.

U svom redovnom nedeljnom obraćanju, Moneke se osvrnuo na trijumf Zvezde protiv Olimpijakosa, gdje je jednu od ključnih uloga opet imao Kris Džouns čiji je pogodak za tri poena stavio tačku na utakmicu. Upravo u pokušaju da naglasi njegov značaj za tim, tu je Čima Moneke otkrio da je Džouns najslabije plaćeni košarkaš Crvene zvezde, istakavši da bi i naredne sezone volio da igra s njim, ma gdje god to bilo (?).

Šta je tačno Moneke rekao o Džounsu?

Izvor: MN Press

"Kris Džouns je jedan od mojih omiljenih saigrača. Drago mi je što je ovdje, kako van terena, tako i na njemu. On je moj čovjek. Jedan je od najpotcjenjenijih i najslabije plaćenih igrača, ali vjerujem da će se to promijeniti posle ove sezone. Drago mi je što možemo da uživamo u ovoj sezoni i nadam se da ćemo nastaviti da igramo zajedno, gdje god to bilo", rekao je Moneke u svom podkastu koji je ubrzo postao viralan.

"Godinama sam njegov veliki fan, a ispostavilo se da je još bolji igrač i saigrač nego što sam mislio na osnovu onoga što sam gledao sa strane", dodao je Nigerijac.

Kako igra Kris Džouns?

Kris Džouns (33, 188 cm) potpisao je ljetos dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, što znači da će i naredne sezone igrati za nju (Moneke ima ugovor još ovu sezonu). Nastupao je za brojne klubove u Evroli (Makabi, Asvel, Valensija, Hapoel), a da je veliko pojačanje Zvezde mogli smo da vidimo na više utakmica Evrolige ove sezone.

Postizao je poene za pobjede protiv Asvela i Olimpijakosa, a u prosjeku bilježi 8,8 poena, 2,4 skoka i 5,6 asistencija. Drugi je asistent Evrolige ove sezone, odmah iza Karlika Džounsa iz Partizana.

Zvezda odbila ponudu za Džounsa

Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Sports

Inače, usred sezone stigla je ponuda grčkog PAOK-a za Krisa Džounsa, ali je odbijena usled važnosti koju Amerikanac (koji ima i jermenski pasoš) ima na Malom Kalemegdanu.

Navodno, PAOK je nudio tri miliona eura Krisu Džounsu po sezoni, međutim to ga nije "odvelo" iz Evrolige u Evrokup.