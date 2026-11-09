Nikola Jokić i ekipa Denver Nagetsa imali su užasno veče na aerodromu u Meksiko Sitiju gdje su prvo ušli u pokvaren avion, zatim su vraćani usred noći vraćani u hotel da bi se sa 16 sati zakašnjenja iskrcali u Hjuston.

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Denver Nagetsi su pobijedili Indijana Pejserse na meču odigranom u Meksiko Sitiju , a onda je uslijedila drama. Jedva su se vratili u Sjedinjene Američke Države i stigli u Hjuston gdje igraju naredni meč sa Rokitsima.

Let Denvera je kasnio sa dolaskom u Hjuston čak 16 sati, a osim toga je nakon slijetanja javljeno da je svih pet startera ekipe povrijeđeno, kao i najveće ljetošnje pojačanje Demar Derouzan. Povrijeđeni Nikola Jokić je takođe čekao satima da stigne u Hjuston.

Šta se desilo sa avionom Denvera?

Nakon utakmice na kojoj je Nikola Jokić dominirao u 19:30 po lokalnom vremenu ekipa je izašla iz hale. U 21 je autobus sa timom stigao na aerodrom, a onda su krenule muke.

Novinarka koja prati Denver Nagetse Kejti Vindž je izvijestila o tome da je javljeno ekipi čim je stigla na aerodrom da je bilo problema sa avionom. Čekali su čak četiri sata na aerodromu Nikola Jokić i saigrači dok nije stigao potreban rezervni dio za njihov let.

U 1 posle ponoći krenula je popravka aviona, završila se u 2:20, aki taman kada su se košarkaši smjestili u 3:25 su morali napolje iz aviona jer se pojavio problem sa vratima. U 5 ujutru tim se vratio u hotel.

U nedelju od 14:15 ekipa je otišla ponovo na aerodrom, u 15:45 su se ukrcali na novi avion i u 16:36 su poletjeli. Kejti Vindž je javila da je tim tek oko 21 čas u nedelju stigao u svoje hotelske sobe nakon slijetanja u 18:30, čak 16 sati kasnije nego što je planirano.

(MONDO, N.L.)