Grčke vlasti pronašle su 12 tijela na brodu sa migrantima južno od Krita, dok je 18 preživjelih spasio teretni brod koji se zatekao u blizini.

Izvor: Elizaveta Becker / akg-images / Profimedia

Grčke vlasti pronašle su jutros 12 tijela na brodu sa migrantima koji je plovio južno od Krita. Teretni brod koji je prolazio tim područjem spasio je još 18 ljudi sa istog plovila, saopštila je grčka obalska straža, prenosi AP.

Zasad nema informacija o identitetu poginulih niti o okolnostima njihove smrti. Prema podacima obalske straže, brod je pronađen jutros oko 28 kilometara južno od Krita.

Južno od Krita pronađena su još dva broda sa migrantima, na jednom je bilo 47 ljudi, a na drugom 40. Svi oni se prevoze u luku na južnoj obali ostrva.

Poslednjih mjeseci hiljade migranata pokušavaju da pređu opasan morski put od sjeverne Afrike do Grčke. Ta zemlja se nalazi na jednoj od najčešće korišćenih migracionih ruta ka Evropi, kojom prolaze ljudi koji bježe od sukoba i siromaštva u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji.