Nikola Jokić se povrijedio na meču sa Indijanom u Meksiko Sitiju i muči ga lakat, ali to nije sve. Kompletna petorka i nekoliko rezervi Denvera je povrijeđeno.

Izvor: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia

Ne samo da je ekipa Denver Nagetsa jedva stigla u Hjuston gde treba da igra narednu utakmicu, već je pitanje ko će da nastupi na njoj. Klub je zvanično objavio da je čak sedam igrača povrijeđeno, a među njima i Nikola Jokić.

Ipak, ima nade. Jedino je Džulijan Stroter sigurno van konkurencije za ovaj meč, dok su svi ostali "samo" upitni tako da je velika zagonetka sa kakvim će timom izaći na teren Dejvid Adelman.

Šta je Nikolom Jokićem?

Naveli su iz Denvera da je trostruki MVP NBA lige imao istegnuće desnog lakta. To dolazi posle meča u kome je igrao 36 minuta i gdje je imao 19 poena i 13 skokova uz 8 asistencija. Vidjećemo šta će odlučiti stručni štab, pogotovo u situaciji kada su svi starteri povrijeđeni.

Ko je povrijeđen?

Pomenuti Džulijan Stroter koji sigurno ne igra protiv Hjustona povrijedio je lijevo koljeno, dok je Džamal Marej osjetio probleme sa lijevom cjevanicom. Kristijana Brauna boli list lijeve noge, a uz to je i bolestan, dok Eron Gordon ima problem sa leđima. Kameron Džonson takođe muku mući sa leđima, a Demar Derouzan koga stižu godine ima grčeve u donjem dijelu leđa.

Pa ko je zdrav?

Kada se pogleda sastav Nagetsa, teško ga je sastaviti. Od plejeva zdravi su Tajus Džouns i Rajan Nembhard, od bekova samo Spenser Džouns, od krila samo Alfa Dijalo. Kada su u pitanju krilni centri zdrav je Trevon Brazile, a ispod samog koša Marvin Begli i Daron Holms.

(MONDO, N.L.)