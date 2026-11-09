Tužan dan za porodicu Merime Njegomir: Ćerka pokojne pjevačice se oglasila emotivnom porukom (Foto)

Merima Njegomir bi danas proslavila 73. rođendan, a tim povodom oglasila se njena ćerka Ljubica, koja je na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku posvećenu majci.

Izvor: Youtube/Screenshot/RTS Zabava - Zvanični kanal

Prošlo je pet godina od smrti legendarne pjevačice Merime Njegomir, koja je iza sebe ostavila brojne vanvremenske hitove i neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Pjevačica bi danas proslavila 73. rođendan, a tim povodom oglasila se njena ćerka Ljubica, koja je na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku posvećenu majci.

Uz staru porodičnu fotografiju, evocirala je uspomene na Merimu i priznala koliko joj nedostaje.

Izvor: Instagram

"Danas je tvoj rođendan, mama. Postoje praznine koje nikada ne prestaju da bole. Naučiš da živiš sa njima. Nedostaješ mi u svakom danu, u svakoj radosti koju bih podijelila s tobom. Srećan ti rođendan, majko moja. Zauvijek si moja mama, moja ljubav i dio mene koji nikada neće otići", napisala je Ljubica.

"Pred nama je bila kao stijena, a znam da se u sebi plašila"

Ljubica je ranije govorila i o poslednjim danima života svoje majke, kao i o teškoj borbi sa opakom bolešću. Tom prilikom otkrila je da je Merima imala veliku želju da obilježi pola veka muzičke karijere velikim solističkim koncertom.

"Govorila nam je da živi za to da napravi veliki solistički koncert za 50 godina karijere. Ne znam da li je time htjela da nas utješi, ali pričala nam je da joj je to velika želja", ispričala je tada za "Stil" ćerka legendarne pjevačice.

Izvor: Instagram

Osim toga, otkrila je i da je Merima bila svjesna ozbiljnosti svog zdravstvenog stanja, ali da pred najbližima nije pokazivala strah.

"Sve je znala, ljekari su joj u lice govorili da će umrijeti. Pred nama je bila kao stijena. A znam da se vjerovatno duboko u sebi plašila", otkrila je Ljubičina nasljednica.