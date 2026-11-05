Rafael Nadal postaje dio Real Madrida kao član Upravnog odbora, donoseći svoje iskustvo i strast prema fudbalu, a njegov dolazak prokomentarisao je i Žoze Murinjo

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Bivši španski teniser Rafael Nadal je posle igračke karijere odlučio da se vrati sportu, ali na nešto drugačiji način. Uskoro će postati dio fudbalskog kluba Real Madrida, a španskom velikanu će se priključiti kao jedan od direktora. Dolazak teniske legende prokomentarisao je i Žoze Murinjo.

"Jedino čemu se nadam jeste da navijači drugih klubova koji podržavaju Nadala neće prestati da ga podržavaju zato što će nositi dres Real Madrida", kratko je rekao Murinjo o dolasku legende u klub.

Nije tajna da je Rafael Nadal navijač Real Madrida. Često je prisustvovao mečevima "kraljevskog" kluba, a kako više nije posvećen treninzima i mečevima na teniskim terenima, ljubav prema fudbalu se sve jasnije izražava. Prema tome, obje strane će dobiti korist - Nadal će se baviti fudbalom u klubu za koji navija, dok će Real Madrid iskoristiti popularnost legendarnog sportiste.

Šta će Nadal raditi u Real Madridu?

"Upravni odbor Real Madrida odlučio je da Generalnoj skupštini delegata predloži potvrdu imenovanja Rafaela Nadala, člana našeg kluba sa članskim brojem 67.778, za novog člana Upravnog odbora", navodi se u saopštenju najtrofejnijeg kluba sveta uz obrazloženje da je već bio počasni član Reala.

"Za Real Madrid i sve njegove navijače predstavlja veliku čast što će ličnost takvog sportskog i ljudskog formata, uzor španskog i svjetskog sporta, postati dio Upravnog odbora i sa te odgovorne pozicije doprinijeti sadašnjosti i budućnosti našeg kluba".

Kao član UO, Nadal će donositi neke od najvažnijih odluka u klubu, prema statutu kluba - od finansijskih do sportskih.

Oglasio se i Nadal

"Želim da se zahvalim predsjedniku Florentinu Perezu i Upravnom odboru što su me predložili za člana Upravnog odbora Real Madrida. Sa velikim entuzijazmom sam prihvatio ovaj prijedlog, uz želju da učim i doprinesem koliko god budem mogao", kratko je napisao Rafael Nadal za koga ćemo vidjeti da li će imati i veće ambicije od trenutnih u fudbalu.