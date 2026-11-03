Košarkaši Budućnost Volija savladali su njemački Kemnic rezultatom 96:84 u šestom kolu Evrokupa i stigli do treće pobjede u sezoni. Iako su gosti bolje otvorili meč, „plavi“ su preuzeli kontrolu i u završnici prelomili utakmicu u svoju korist.

Izvor: Trento/EuroCup

Košarkaši Budućnost Volija upisali su važnu pobjedu u šestom kolu Evrokupa, pošto su u Morači savladali njemački Kemnic rezultatom 96:84 i stigli do trećeg trijumfa u grupi C.

Izabranici Andreja Žakelja nijesu najbolje otvorili utakmicu. Gosti su poveli 10:2, a u jednom trenutku imali i devet poena prednosti. Ipak, Budućnost je uspjela da se vrati u meč, preokrene rezultat i prvu četvrtinu završi vođstvom 23:22.

Domaći su tokom druge dionice zaigrali sigurnije i na odmor otišli sa pet poena prednosti (49:44). Ni u nastavku nije bilo lako, jer je Kemnic uporno pokušavao da uhvati priključak, ali su „plavi“ održavali prednost i u posljednju četvrtinu ušli sa vođstvom 73:66.

Pitanje pobjednika riješeno je u samoj završnici. Budućnost je preko Džuvana Morgana, Oleksandra Kovlijara i Ajverosna Molinara stigla do dvocifrene prednosti, a nakon vođstva 88:77, nepuna dva minuta prije kraja, bilo je jasno da će bodovi ostati u Podgorici.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bio je Aksel Butej sa 16 poena. Kovlijar i Đorđije Jovanović dodali su po 11, dok su Jogi Ferel i Flečer Megi postigli po 10 poena.

„Ovo je bila teška utakmica za nas, pritisak je bio veliki, ali su momci dobro odgovorili i dali maksimum. Imali smo problema sa povredama, čak i tokom utakmice, ali smo bili bolji tim danas. Trebalo nam je vremena da se opustimo i počnemo da igramo čvršće u odbrani“, kazao je Žakelj.

U ekipi Kemnica najbolji je bio Najdžel Sizer sa 18 poena.

Budućnost nakon šest odigranih kola ima tri pobjede i isto toliko poraza, čime je zadržala priključak za ekipama iz gornjeg dijela tabele.

„Drago mi je zbog Kovlijara, mora da vjeruje u sebe. Znam da mu nije lako u nekim situacijama, ali u odbrani uvijek daje praktično najviše od svih. Ostali smo i bez Jogija, pa je bilo pritiska na njemu da završi utakmicu sam, a kad igraju plejmejkeri igra cijeli tim. Molinara je poremetila povreda na početku sezone, ali mu vjerujem i sigurno će imati dobre utakmice. Potrebno mu je vrijeme da se navikne na sistem i sve nas“, zaključio je trener Žakelj.