Plejmejker Crvene zvezde Kris Džouns napravio na pometnju u Grčkoj.

Izvor: MN Press

U ponedjeljak su grčki mediji prenijeli vijest da je PAOK poslao ponudu vrijednu 3.000.000 eura za Krisa Džounsa, ali je ekspresno stigao negativan odgovor Crvene zvezde, saznaje "Mozzartsport". Odmah je bilo jasno da na Malom Kalemegdanu neće ni razmatrati ovakvu ponudu i pitanje je odakle su potekle ovakve informacije.

Džouns je preuzeo lidersku ulogu u timu Ibona Navara i iz meča u meč igra sve bolje. Jedan od najboljih je u Evroligi sa 5,9 asistencija po utakmici, uz prosjek od 8,8 poena. Ne treba zaboraviti njegov pobjednički koš protiv Asvela u posljednjoj sekundi i pregršt dobrih poteza koji olakšavaju igru čitavoj ekipi.

Ono što je moglo da bude potencijalna karta u pregovorima je to što će PAOK uskoro postati franšiza Evrolige, dok je Crvena zvezda takođe na listi čekanja. Međutim, u ovom momentu to nije realno, iako je ponuda i više nego izdašna.

Džouns je jedan od najcjenjenijih plejmejkera u Evropi i Navaro uspijeva da uklopi njegovu ofanzivnu eksplozivnost sa defanzivnom ulogom Nika Vajlera-Beba.

Prije dolaska u Zvezdu bio je važan "šraf" kod Dimitrisa Itudisa u Hapoelu iz Tel Aviva, odakle je otišao zbog loše bezbjednosne situacije. U Evroligi je još igrao za Makabi, Asvel i Valensiju.