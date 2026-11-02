Grčki mediji navode da je PAOK ponudio 3.000.000 eura Krisu Džounsu, ali da ipak o njegovoj sudbini odlučuje Crvena zvezda.

Izvor: MN Press

Kris Džouns igra sjajno u dresu Crvene zvezde ove sezone, a to nije ostalo neprimijećeno. Sada grčkii portal "SDNA" navodi da je PAOK zainteresovan za američkog pleja i da je ponudio ugovor od 3.000.000 eura po sezoni iskusnom pleju.

Ipak plej je ovog ljeta stigao u redove Crvene zvezde nakon što je bio rezerva Vasi Miciću u Hapoelu iz Tel Aviva i crveno-bijeli sigurno nemaju namjeru da ga puste. U slučaju da sve i dogovore sa njim morali bi čelnici PAOK-a da ubede Crvenu zvezdu da pusti Džounsa.

BOMBA: EuroCup takımı PAOK, EuroLeague takımı Kızılyıldız’ın yıldızı Chris Jones’a €3 Milyon önerdi! Yunan takımı bomba bir transfer yapmak istiyor. Ancak Jones Kızılyıldız’ın kontratlı oyuncusu olduğu için transfer kolay değil. (SDNA) https://t.co/Z3iSXDqSg4 — EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu)November 2, 2026

Andrea Trinkijeri je već napravio ozbiljan tim u Panatinaikosu, a na mjestu pleja ima Nika Kalatesa, Trevora Hudžginsa, Nasosa Bazinasa i Jorgosa Filiosa, dok su dvojke Markus Foster, Breirin Tajre i Naz Mitru Long.

Kris Džouns lider Zvezde

Iskusni 33-godišnji plejmejker je nakon dva koledža išao zaobilaznim putem pa je tako igrao na mjestima poput Urgatsa i Bazela, te Belgije dok nije došao 2019. u Bursu. Igrao je prvi put u Evroligi za Makabi, zatim se probio u Asvelu, a poslije tri godine u Valensiji igrao je godinu dana u Hapoelu pre Crvene zvezde.

(MONDO, N.L.)