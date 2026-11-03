Španski mediji pišu da bi Džabari Parker mogao da se vrati u Huventud u slučaju da Real Madrid riješi da dovede Elija Ndijaea nazad.
Džabari Parker bi mogao nazad u Huventud! Kako piše španski "Sport" Huventud razmišlja o dovođenju Parkera koji je proveo poslednji dio prethodne sezone u klubu iz Badalone na pozajmici iz Partizana.
Sam Parker je nedavno govorio da ostavlja otvorenu opciju povratka u Huventud, ali sve zavisi od Real Madrida. Povrede brojnih igrača muče tim koji vodi Pedro Martinez, pa tako nema Gabrijela Deka, Usmana Garube, Mikaela Jantunena, Tea Maledona i Fakunda Kampaca, a zbog toga Real želi nazad jednog igrača.
Eli Ndijae je došao na pozajmicu iz Real Madrida nakon što pet godina nije uspio da se ustali u prvoj postavi, a sada igra odlično u Huventudu kod Huana Antonija Morales.
Kako je Parker igrao?
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U Huventudu sasvim solidno. Od 23. oktobra je bez kluba, dogovorio je sporazumni raskid sa crno.belima, a prethodne sezone je u tih nekoliko mjeseci u Huventudu uspio da ima 12,3 poena i 4,5 skokova po meču. Pričalo se ranije o tome da je Velimir Perasovićč zainteresovan da ga dovede u Baskoniju, ali on je lično pričao o povratku u Huventud.
"Ljudi koji su bili u Barseloni, dok sam ja bio tamo, više nisu u klubu. Zato nemaju nikakvu obavezu da me vrate, postoji šansa da se vratim u Huventud, jer samo tamo imali uspjeha. Gdje god da odem, daću sve od sebe, jer nikada nisam iznevjerio svoje principe i nisam upirao prstom u druge. Samo želim da ljudi čuju moju stranu priče", rekao je Džabari Parker.
(MONDO, N.L.)