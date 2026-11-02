Nakon vječitog derbija u 7. kolu Evrolige uslijedile su kazne za Crvenu zvezdu i Partizan.

Izvor: MN Press

Evroliga je zbog "vječitog derbija" odigranog u sedmom kolu tog takmičenja kaznila oba kluba. Partizan i Crvena zvezda će morati da plate zbog organizacije i ponašanja navijača na najvećoj utakmici srpske košarke.

Crvena zvezda je kažnjena sa 115.000 evra, a takođe će na narednih pet gostujućih utakmica u Evroligi biti bez prisustva svojih navijača. To znači da će protiv Olimpijakosa, Real Madrida, Olimpije iz Milana, Barselone i Fenerbahčea biti bez svoje publike. Tek će u Valensiji 12. decembra moći da računa na svoje navijače.

U obrazloženju je navedeno da je bilo više propusta i prekršaja - od neadekvatne bezbjednosti prisutnih, preko uvredljivog skandiranja, do korišćenja lasera, ubacivanja predmeta na teren i neovlašćenog ulaska navijača na teren.

Što se tiče Partizana, crno-bijeli će morati da plate 49.000 evra jer su njihovi navijači koristili pirotehniku na meču, upotrebljavali lasere, ubacivali predmete na teren i sami neovlašćeno ulazili na teren.

Za crno-bijele je predviđena i uslovna kazna ograničavanja kapaciteta dvorane tokom sezone 2026/27, što će preći i u zapravo kaznu ako se ponove slični prestupi.