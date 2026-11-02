Budućnost u „Morači“ sjutra u 19 časova dočekuje njemački Kemnic u važnom duelu Evrokupa.

Izvor: Trento/EuroCup

Košarkaši Budućnosti nakon ubjedljive pobjede nad Borcem (105:72) okreću se novom evropskom izazovu. U utorak od 19 časova u „Moraču“ stiže njemački Kemnic, ekipa koja je u dosadašnjem dijelu Evrokupa ostvarila četiri uzastopne pobjede i pokazala da ima kvalitet za sam vrh grupe.

Podgoričani su protiv ekipe iz Čačka prikazali sigurnu i energičnu igru, a posebno se istakao Flečer Megi sa 22 poena i sedam pogođenih trojki. Stefan Đorđević dodao je 19, Oleksandr Kovliar 17, dok su Džastin Smit i Ajverson Molinar postigli po 16 poena. Bila je to treća uzastopna pobjeda Budućnosti u ABA ligi, ali i važan podstrek pred duel sa njemačkim predstavnikom.

Kemnic u Evrokupu ima četiri pobjede iz pet utakmica, a u posljednjem kolu ubjedljivo je savladao aktuelnog osvajača takmičenja Burg (96:77). Ekipa argentinskog stručnjaka Rodriga Pastorea igra brzo, sa mnogo kretanja, agresivnosti i šuteva za tri poena. U evropskom takmičenju prosječno postiže 88,2 poena po utakmici.

Najveća prijetnja po koš Budućnosti biće američki bek Kobi Vilijams, koji prosječno bilježi 17,6 poena i 4,6 asistencija, kao i krilo Ben Bernam sa učinkom od 14,2 poena i 6,4 skoka. Ipak, za razliku od dobrih rezultata u Evrokupu, Kemnic je imao problema u njemačkom prvenstvu, gdje je nakon šest kola bio na posljednjem mjestu. U subotu je, međutim, savladao Ludvigsburg rezultatom 94:78.

Budućnost i Kemnic sastali su se dva puta i prošle sezone, a oba duela pripala su crnogorskom predstavniku – 84:71 u Njemačkoj i 97:81 u Podgorici. Ipak, njemački tim je u međuvremenu značajno promijenio sastav, pa Podgoričane očekuje zahtjevan zadatak.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj upozorava na kvalitet i atletsku sposobnost protivnika, ističući da će ključni biti čvrstina, koncentracija i poštovanje dogovorenih zadataka.

„Kemnic je veoma dobro počeo sezonu u Evrokupu, dok je nešto lošije startovao u domaćem prvenstvu. Riječ je o veoma nezgodnoj ekipi, sa dosta atletskih igrača. Moramo da pokažemo čvrstinu i koncentraciju, posebno u vraćanju u odbranu i igri jedan na jedan, kao i da se držimo dogovorenih zadataka“, poručio je Žakelj.

Slična očekivanja ima i košarkaš Đorđije Jovanović, koji smatra da je pobjeda nad Borcem dodatno podigla samopouzdanje ekipe.

„Pred nama je veoma važna utakmica protiv ekipe koja igra u dobrom ritmu i ima četiri pobjede. Iza nas je odlična utakmica protiv Borca, nakon koje smo se podigli i dodatno motivisali. Potrebno je da uđemo u meč sa dobrim fokusom i energijom i pokušamo da odgovorimo na njihovu brzu igru“, kazao je Jovanović.

Iz Budućnosti su pozvali navijače da u utorak ispune „Moraču“ i pruže podršku ekipi u pokušaju da dođe do važnog evropskog trijumfa.