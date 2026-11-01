Utakmica počinje u 19 časova, a iz podgoričkog kluba pozvali su navijače da pruže podršku ekipi u važnom evropskom duelu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaše Budućnost Volija u utorak očekuje jedan od najvažnijih izazova u dosadašnjem dijelu sezone, pošto će u okviru Evrokupa u podgoričkoj „Morači“ ugostiti njemački Kemnic. Utakmica počinje u 19 časova, a iz podgoričkog kluba pozvali su navijače da pruže podršku ekipi u važnom evropskom duelu.

„Plavi“ u ovaj susret ulaze nakon ubjedljive pobjede nad Borcem iz Čačka rezultatom 105:72, kojom su upisali treći uzastopni trijumf u ABA ligi i zadržali prvo mjesto u grupi A.

Budućnost je protiv Čačana pokazala sigurnu i energičnu igru, uz odličan šut za tri poena. Flečer Megi predvodio je ekipu sa 22 poena, uz sedam pogođenih trojki iz devet pokušaja. Stefan Đorđević dodao je 19 poena za svega 12 i po minuta na parketu, Oleksandr Kovliar 17 poena i pet asistencija, dok su Džastin Smit i Ajverson Molinar postigli po 16.

Podgoričani su pogodili 14 trojki iz 23 pokušaja, podijelili 20 asistencija i uspjeli da rasporede minutažu, pa su Jogi Ferel i Aksel Butej dobili priliku za odmor pred evropski izazov.

Ipak, Kemnic u Podgoricu stiže u odličnoj formi kada je riječ o Evrokupu. Njemački sastav nakon početnog poraza od Tofaša (82:69) vezao je četiri pobjede, protiv Neptunasa, Trenta, Šljonska i aktuelnog osvajača takmičenja Burga, kojeg je nedavno savladao ubjedljivim rezultatom 96:77.

Protiv francuskog predstavnika Kemnic je imao čak 31 poen prednosti, pogodio 15 trojki i podijelio 23 asistencije. Ekipa argentinskog stručnjaka Rodriga Pastorea njeguje brzu i agresivnu košarku, sa mnogo kretanja, dobrim protokom lopte i velikim brojem pokušaja sa distance. U dosadašnjih pet utakmica Evrokupa postiže prosječno 88,2 poena, uz 78 primljenih.

Najveću opasnost predstavljaju američki bek Kobi Vilijams, najbolji strijelac ekipe u Evrokupu sa prosjekom od 17,6 poena i 4,6 asistencija, kao i krilni košarkaš Ben Bernam, koji bilježi 14,2 poena i 6,4 skoka po utakmici. Posebno se istakao protiv Burga, kada je upisao 22 poena i 11 skokova.

Važnu ulogu u ekipi ima i Najdžel Sizer, kojeg ljubitelji košarke u Podgorici dobro pamte iz prošle sezone, kada je nastupao za Kluž.

Budućnost i Kemnic sastali su se i prošle sezone, a oba puta slavili su crnogorski predstavnici. U Njemačkoj je bilo 84:71, dok je u „Morači“ Budućnost bila još ubjedljivija – 97:81. Ipak, njemački tim je tokom ljeta značajno promijenio sastav i dosadašnjim rezultatima pokazao da će biti ozbiljan protivnik.

Iz podgoričkog kluba svjesni su važnosti predstojećeg susreta, zbog čega je upućen poziv navijačima da ispune tribine „Morače“ i pomognu ekipi da dođe do značajne evropske pobjede.

Utakmica Budućnost Voli – Kemnic igra se u utorak od 19 časova u dvorani „Morača“.

PRODAJA KARATA

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Mtel dvorane „Morača“ u ponedjeljak od 12 do 18 časova, kao i u utorak od 10 časova do početka utakmice.

Cijene ulaznica su 5, 7 i 10 eura.