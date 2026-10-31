Dvajt Pauel je novo pojačanje Fenerbahčea, što znači da je Šarunas Jasikevičijus dobio pojačanje da napadne titulu.

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Fenerbahče je doživio dva poraza u nizu u duploj evroligaškoj nedelji, prvo od Valensije, pa onda i od Real Madrida. Reakcija na sve to je dovođenje pojačanja iz NBA lige - stigao je Dvajt Pauel (35).

Tražio je Šarunas Jasikevičijus pojačanje u reketu i dobio je igrača koji je 12 godina proveo u najjačoj ligi na svijetu. Sa njim će pokušati da napadne titulu u Evroligi. Glavno je pitanje sada koliko će mu vremena biti potrebno da se navikne na evropsku košarku.

Welcome to our Family, @DwightPowell33! #YellowLegacy #WelcomeDwight https://t.co/6j37NSHgfP — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol)October 30, 2026

"Dobro došao u porodicu, želimo ti mnogo uspjeha", poručili su iz Fenerbahčea u saopštenju u kom su potvrdili novo pojačanje.

Nekada je igrao sa Lukom Dončićem u Dalasu i imao sjajnu sezonu uz Slovenca. Sada će pokušati nešto slično da ponovi u Evropi.

Ko je Dvajt Pauel?

Dvajt Pauel rođen je 20. jula 1991. godine u Torontu, završio je koledž Stenford i 2014. godine je kao 45. pik izabran od strane Šarlota. Međutim, tada je dva puta trejdovan, prvo u Klivlend, pa onda u Boston. Nije se naigrao u Seltiksima, više je igrao u Razvojnoj ligi i već u decembru je doživeo treći trejd, poslat je u Dalas.

U Mavsima je proveo čak 12 sezona, ali nije uspio da se nametne za novi ugovor i od septembra je slobodan igrač. Ukupno u karijeri ima prosjek od 6.5 poena, 4,2 skoka i 1 asistenciju po meču. Najbolju sezonu imao je 2018/19 kada je bilježio 10.6 poena i 5.3 skokova po meču. Igra za reprezentaciju Kanade i sa njima je osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu u Manili 2023. godine. Bilo je spekulacija i o odlasku u penziju, ali se to nije dogodilo.