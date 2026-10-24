Novajlija Partizana Antonio Rivs spreman je da debituje u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Spartaka iz Subotice od 20.30, u okvoru petog kola ABA lige, a prve minute u crno-bijelom dresu bi mogao da upiše Antonio Rivs.

Američki bek je otputovao sa timom na sjever Srbije i ukoliko Đoan Penjaroja odluči da je spreman, zabilježiće debi prije nego što nastupi u Evroligi, prenosi "Meridian sport".

Rivs stigao u pravom momentu

Antonio Rivs je veliko pojačanje za spoljnu liniju Partizana i stiže u pravom momentu za crno-bijele. Naredne nedjelje ih čeka duplo kolo u Evroligi, gostovanje Žalgirisu i Asvelu i imaćemo priliku da vidimo u kakvoj formi stiže u evropsku košarku.

U NBA ligi, Rivs je odigrao 44 utakmice za Nju Orleans, uz prosjek od 6,9 poena za 15 minuta po meču. Igrajući za Šarlot, novi košarkaš crno-bijelih je na 10 mečeva u prosjeku bilježio 2,7 poena za nešto manje od 7 minuta na parketu. Ipak u "Dži ligi" je bilježio mnogo bolje prosjeke, pošto je igrajući za filijalu Hornetsa osvojio titulu