"Dala sam ti riječ da je ovo zauvijek": Breskvica objavila fotku sa dečkom, oko nje suvi luksuz (Foto)

Breskvica je sa pratiocima podijelila intimnu fotografiju nastalu u unutrašnjosti luksuznog mercedesa.

Izvor: Instagram/printscreen/brrrreskvica

Pjevačica Anđela Ignjatović, javnosti poznatija kao Breskvica, privukla je veliku pažnju svojih pratilaca na Instagramu novom objavom kojom je potvrdila da uživa u ljubavi.

Iako identitet svog novog partnera i dalje čuva u tajnosti i nije ga zvanično predstavila javnosti, pevačica jasno pokazuje da je veoma zaljubljena i srećna.

Breskvica je sa pratiocima podijelila fotografiju nastalu u unutrašnjosti luksuznog mercedesa, gdje je u prvom planu bila emotivna rečenica upućena upravo njenom novom izabraniku. U kadru se vidi kako dečko jednom rukom upravlja volanom, pri čemu na zglobu dolazi do izražaja skupocjeni sat, dok mu se druga ruka nalazi tik uz pjevačicinu.

Najveću pažnju privukle su riječi koje je pjevačica ispisala direktno preko fotografije. Ona je na engleskom jeziku poručila:

Izvor: Instagram/brrrreskvica

"Pinky promised you forever“, što u prevodu znači: "Dala sam ti riječ da je ovo zauvijek“.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je pjevačica nagovestila koliko joj prija nova romansa. Prethodno je već objavila i video-snimak iz romantične šetnje plažom, na kom se drži za ruke sa misterioznim muškarcem