Karlik Džouns ostavio je misterioznu poruku na Instagramu, dan poslije derbija.

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Heroj Partizana Karlik Džouns, oglasio se nakon što su se smirile strasti poslije derbija. On je bio glavna pokretačna snaga crno-bijelih protiv Crvene zvezde, a u produžetku je pogodio trojku za izjednačenje, da bi pobjednički koš postigao Alesandro Pajola.

Plej crno-bijelih je na društvenim mrežama ostavio kratku poruku uz najbolje poteze sa meča.

"Ne treba meni nikakav flaster, nisam ja posječen kao oni", šta je ovim htio da poruči as Partizana?

Kako je igrao Karlik?

Reprezentativac Južnog Sudana je odigrao još jednu MVP partiju, pošto je meč protiv najvećeg rivala završio sa 26 poena, pet skkokova i četiri asistencije, uz nekoliko ključnih poteza u samom finišu.

Činilo se da je plej crno-bijelih upao u loš momentum, pošto je u posljednja tri duela u Evroligi bio jednocifren, što je i bio glavni razlog tri vezana poraza, ali protiv Zvezde je ponovo bio onaj stari.

Ipak, u nastavku sezone moraće da mu se pridruže saigrači poput Lamara Stivensa i Itana Tompsona. Ono što ga sigurno raduje je najnovije pojačanje na spoljnim pozicijama, Antonio Rivs, koji bi trebalo da pomogne da košarkaši Partizana konačno uhvate šuterski ritam. Tako bi bili konkurentniji i protiv timova koji se bore za sam vrh tabele, a znamo da je u Evroligi sve moguće...