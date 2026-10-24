Klub i igrač dogovorili su se na obostrano zadovoljstvo.

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KK Partizan konačno je raskinuo saradnju sa krilnim centrom Džabarijem Parkerom. On je već neko vrijeme trenirao samostalno u Beogradu, a ove večeri crno-bijeli su objavili konačan kraj. Nakon polusezone u Huventudu, ostao je bez angažmana i čekao nove ponude, ali do ovog momenta nije poznato gdje će nekadašnji drugi pik na NBA Draftu nastaviti karijeru.

"Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio dio crno-bijelog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rješenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti", stoji u saopštenju Partizana.

Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 23, 2026

Najveće pojačanje u istoriji kluba

Džabari Parker je stigao u Humsku na poziv Željka Obradovića, u ljeto 2025. godine, ali ničim nije opravdao unaprijed dodijeljenu titulu najvećeg pojačanja. Pored toga što je došao u lošoj formi, pokazao je neprofesionalnost, što najtrofejniji evropski trener nije htio da trpi. Polako je pao u drugi plan, da bi ga Đoan Penjaroja kasnije konačno otpisao.

Vidi opis KK Partizan: "Džabari Parker više nije naš igrač" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Uspio je da se vrati u takmičarski ritam u Huventudu, ali njegov ugovor je jednostavno bio prevelik za njihove standarde, pa mu nisu ponuduli saradnju početkom ove sezone. Nastavio je Parker da održava formu u Beogradu, ali unaprijed je bilo jasno da kod Penjaroje neće dobiti novu šansu.

Nekadašnji igrač Milvokija, Čikaga, Vašingtona i ostalih NBA klubova je dobio istorijski ugovor u Humskoj i postao najplaćeniji sa 2,5 miliona eura po sezoni, što se ispostavilo kao jako loš potez. Njegova plata je bila veliki teret za crno-bijele protekle dvije sezone i konačno je došlo do sporazumnog raskida ugovora.

Parker je odigrao 15 utakmica za Partizan u Evroligi sa prosjekom od 7,7 poena i 2,5 skokova za 19 minuta na terenu, dok je u ABA ligi na devet utakmica imao učinak od 9,1 poen i 2,4 skoka.