KK Partizan je doveo dva pojačanja po mjeri Đoana Penjaroje.

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KK Partizan obezbijedio je dva jako važna pojačanja pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom, a ubrzo se očekuje i povratak kapitena Vanje Marinkovića. Tako će spoljna linija dobiti na "ubojitosti" sa distance, što je glavna "muka" izabranika Đoana Penjaroje na startu nove sezone. Takođe, stiglo je dugo čekano pojačanje na poziciji krilnog centra, što je i najvažnija vijest za navijače.

Robert Franks je direktna zamjena za Dereka Vilisa koji se povrijedio na debiju za crno-bijele, a iako njegovo ime nije previše poznato ljubiteljima košarke u Evropi, Amerikanac stiže sa ozbiljnim kvalitetom.

Šta donosi Robert Franks Partizanu?

Franks u Partizan stiže iz Kine gdje je igrao za Nanjing, a prethodno je tri sezone proveo u Japanu noseći dresove Nagoje i Ibarakija, dok je u Australiji ostavio trag nastupajući za Brizbejn i Adelejd. Ima iskustvo i sa evropskih terena gdje je igrao za Hapoel Gilboa Galil, dok na najvećoj košarkaškoj sceni igrao za Orlando Medžik. Sa njihovim razvojnim timom podigao je i šampionski trofej u "Dži ligi" 2021. godine.

Njegov najveću adut je konstantan šut sa distance, posebno je impresivan procenat šuta za tri poena koji je imao u Japanu (preko 40 odsto).

Pored šuta za tri poena, dobar je na niskom postu i često poentira iz okreta. Visok je 206 centimetara, ima veliki raspon ruku, jako dobro se pozicionira i veoma pouzdan skakač na obje strane terena.

Šta donosi Rivs Partizanu?

Antonio Rivs važi za opasnog šutera, posebno u šutu iz kretnje i izlazaka iz blokova, odlikuju ga dobra koncentracija, ali i dobro kretanje bez lopte. U NBA ligi se nije naigrao, ali je u "Dži ligi" imao impresivne partije.

Rivs je u Orlando stigao kao 47. pik NBA drafta 2024, da bi ekspresno završio u Nju Orleansu. Rivs je bio jedan od igrača koji su imali dvojnu licencu, pa je igrao i u razvojnoj ligi i u NBA, ali na najvećoj sceni jednostavno nije dobio šansu. Pelikansi su ga se odrekli u ljeto 2025, kada je prešao u Šarlot.

U razvojnom timu je bilježio skoro 16 poena, 3,3 skoka i 1,4 podijeljene lopte dok je u NBA odigrao svega 10 utakmica. Na kraju, priliku mu je pružila Minesota, ali samo tokom ljeta - nakon što je otpušten riješio je da karijeru nastavi u Beogradu.

Kako će izgledati Partizan u novembru?

Košarkaši Partizana su imali "pakleni" raspored u oktobru, a u novembru će glavni cilj biti uklopiti nove snage. Crno-bijeli imaju solidnu bekovsku liniju predvođenu Karlikom Džounsom i evroligaškim prekaljenim asovima Lukom Vildozom i Alesandrom Pajolom. Tu je Kajl Olmen za kojeg se pričalo da nije kalibar za elitno takmičenje i moraće tek da se dokaže, kao i Itan Tompson kome treba još vremena za privikavanje na evropsku košarku.

Čekaju se bolja vremena za Arijana Lakića koji je jako sporo ušao u sezonu, dok je Lamar Stivens jedan od glavnih aduta u timu Đoana Penjaroje.

Što se tiče pozicije broj četiri na spisku je i dalje Džabari Parker i čeka se da se beogradski tim konačno oslobodi njegovog preskupog ugovora, ali već neko vrijeme nema nikakvih novih informacija povodom ovog slučaja. Tu su Nikola Tanasković i povrijeđeni Derek Vilis, dok je u nedostatku boljih rješenja "uskočio" Bandža Si. Sada će ulogu startne četvorke preuzeti Franks koji bi trebalo da se odmah uklopi u sistem Đoana Penjaroje.

Crno-beli na centarskoj poziciji imaju Žofrija Lovernja, Kevarijusa Hejsa i povrijeđenog Tonjea Džekirija i upravo je ovo pozicija na kojoj i te kako "škripi". Vidjećemo da li će Partizan stati sa pojačanjima, ili postoji mogućnost dolaska još nekog igrača. U svakom slučaju, lakše diše Karlik Džouns poslije novih potpisa, ali i cjelokupna crno-bijela javnost.