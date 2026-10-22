Crno-bijeli su poslije Antonija Rivsa obezbijedili potpis krilnog centra Roberta Franksa.

Izvor: Ian Maule / Getty images / Profimedia

KK Partizan doveo je dva pojačanja u samo dva dana. Poslije američkog beka Antonija Rivsa, stiže i dugo čekani centar Robert Franks. Kako prenosi "Mozzartsport", 29-godišnji Amerikanac je već potpisao za crno-bijele i do kraja sedmice će doputovati u Beograd i staviti se na raspolaganje Đoanu Penjaroji.

Franks u Partizan stiže iz Kine gdje je igrao za Nanjing i biće direktna zamjena za povrijeđenog Dereka Vilisa. Pethodno je tri sezone proveo u Japanu noseći dresove Nagoje i Ibarakija, dok je u Australiji ostavio trag nastupajući za Brizbejn i Adelejd.

Ima iskustvo i sa evropskih terena gdje je igrao za Hapoel Gilboa Galil, dok na najvećoj košarkaškoj sceni igrao za Orlando Medžik. Sa njihovim razvojnim timom podigao je i šampionski trofej u "Dži ligi" 2021. godine.