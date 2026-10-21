Partizan je doveo Antonija Rivsa, talentovanog Amerikanca, koji će pojačati tim do kraja sezone. Njegove vještine su ključne za crno-bijele.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Partizan je neposredno pred "vječiti" derbi doveo pojačanje. Amerikanac Antonio Rivs koji ima 25 godina i visok je 196 centimetara će do kraja sezone nositi dres crno-bijelih. Momak koji je u NBA ligu stigao kao 47. pik na draftu 2024, u Humsku je stigao iz razvojne lige, ali poslije sasvim solidnih partija.

Antonio Rivs stiže poslije karijere na dva izuzetno poznata univerziteta. Igrao je za Ilinois i Kentaki, potom se oprobao u Orlandu, ali njegova igra prosto nije bila dovoljna za najjaču ligu na svijetu. Prema tome, karijeru će nastaviti u Partizanu kojem je pojačanje neophodno. Parni valjak muči muku od početka sezone, što sa povredama što sa generalno "kratkom klupom". Zbog toga je novi potpis u Humskoj važan, a ako ispred svega znamo da je Rivs opasan šuter, posebno u šutu iz kretnje i izlazaka iz blokova. Novo pojačanje Partizana je još tokom dana na koledžu pokazalo da ga odlikuju dobra koncentracija, ali i dobro kretanje bez lopte, što će mu znatno olakšati mandat u Humskoj.

Ipak, neće moći da pomogne crno-bijelima u četvrtak, kad je na programu "vječiti" derbi u Evroligi. Sa druge strane, tim Ibona Navara neće moći da računa na Kristijana Kolokoa koji je nedavno pojačao ekipu sa Malog Kalemegdana.

Kako je Rivs igrao na koledžu?

Amerikanac rođen u Čikagu je pohađao dva koledža, odnosno košarku je igrao za Ilinois, a onda je bio dio i Kentakija. U prve dvije sezone je bio vodeći igrač svog tima, pa je riješio 2021. da se prijavi i na NBA draft. Međutim, odustao je i vratio se da nastavi juniorsku sezonu. U sezoni 2021/22 je postavio lični rekord sa po 20,1 poenom po utakmici. Možda bi nastavio karijeru na Ilinoisu da nije došlo do promjene trenera, pa je od 2022. do 2024. igrao za Kentaki.

Poznati stručnjak Džon Kalipari je vodio ovaj tim, a Rivs je u njegovom timu uglavnom bio igrač koji je na teren ulazio s klupe. Ipak, uspijevao je da bude drugi u timu po učinku i bijeležio je 14,4 poena po susretu. Dobre partije su ga natjerale da ponovo razmišlja o NBA ligi ili eventualnoj promjeni fakulteta, ali je riješio da karijeru nastavi u ovom timu. Naredne sezone bio je dio druge najbolje petorke takmičenja, a stiglo je i još jedno priznanje pošto je usred sezone bio dio liste od 25 igrača koji su nominovani za nagradu Džon Vuden koja se dodjeljuje najistaknutijim igračima na koledžu.

Tokom koledž karijere Rivs je imao priliku da u timu igra i sa momcima sa Balkana. Tako je u Kentakiju igrao pored sjajnog Zvonimira Ivišića koji je bio debitant u sezoni 2023/24. U Ilinoisu je teren dijelio sa Dušanom Mahorčićem iz Trebinja koji trenutno igra za Podgoricu u ABA 2 ligi.

Kako je izgledala Rivsova karijera u NBA ligi?

Rivs je u Orlando stigao kao 47. pik NBA drafta 2024. Odmah u noći drafta je bio dio razmjene pa je postao košarkaš Nju Orleansa. Rivs je bio jedan od igrača koji su imali dvojnu licencu, pa je igrao i u razvojnoj ligi, ali i u NBA. Daleko od toga da nije zaslužio mjesto u najjačem takmičenju, nakon što je u jednoj od utakmica postigao 34 poena, što je ujedno i njegov lični rekord, ali u ostalim mečevima jednostavno nije dobijao dovoljno šansi.

Već na ljeto 2025. Pelikansi nisu željeli Rivsa u svom timu, ali je na kraju uspio da bude dio ekipe tokom ljeta. Ipak, mirnu luku je pronašao u Šarlotu za koji je potpisao 26. jula iste godine, a ponovo je imao dvojnu funkciju. U razvojnom timu je bijeležio skoro 16 poena, 3,3 skoka i 1,4 podijeljene lopte dok je u NBA odigrao svega 10 utakmica. Na kraju, priliku mu je pružila Minesota, ali samo tokom ljeta - nakon što je otpušten riješio je da karijeru nastavi u Beogradu.