Darko Rajaković je na startu nove NBA sezone upisao ubjedljivu pobjedu sa Torontom, uz odličnu partiju Kavaja Lenarda.

Izvor: Frank Gunn / PA Images / Profimedia

Darko Rajaković je novu NBA sezonu započeo pobjedom. Toronto je lako i ubjedljivo izašao na kraj sa Čikagom - 135:92. Sve je bilo gotovo već poslije prve dionice u kojoj je domaći tim stekao nedostižnih 20 poena prednosti (43:23).

Usljed svega toga je Rajaković dijelio minutažu pa je tako Kavaj Lenard za samo 24 minuta pokazao zašto je doveden, imao je 23 poena, šest skokova i dvije asistencije. Zanimljivo je da su sličnu statistiku imali i Skoti Barns (23, 6sk, 5as) i Imanuel Kvikli (23, 7as, 4sk).

Rajaković i Lenard su tako već na prvom meču pokazali zašto su ozbiljni kandidati za uspjeh na Istoku i da imaju tim koji može da napadne sam vrh. Što se Bulsa tiče, moraće mnogo, mnogo bolje. Najbolji u njihovom timu bio je Matas Buzelis (17, 6sk).

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