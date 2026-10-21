Zanimljivo veče u NBA ligi, odigrana su dva duela. Srpskih igrača nije bilo na terenu.

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Dok čekamo da Nikola Jokić otvori novu sezonu sa Denver Nagetsima, njegovi glavni konkurenti Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama već su imali premijeru. Oklahoma Siti Tanderi su slavili na startu NBA lige protiv San Antonio Sparsa 116:104, a aktuelni MVP je odigrao sjajan meč.

Kanađanin je utakmicu završio kao najefikasniji sa 32 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Francuz ostvario dabl-dabl od 12 poena, 13 skokova i tri asistencije, ali uz očajan šut iz igre 1/13.

Oklahoma je praktično razbila San Antonio u prvom poluvremenu. Poslije izjednačene prve dionice, u drugoj četvrtini su otišli na maksimalnih +26. Uspijevaju Sparsi da se vrate na jednocifren zaostatak u nastavku, ali Oklahoma je konstantno vraćala veliku prednost i na kraju rutinski slavila.

TUESDAY'S FINAL SCORES Shai Gilgeous-Alexander opens the season with his record-extending 141st straight 20+ point game, leading the @okcthunder to victory in a rematch of last year's West Finals!Jared McCain: 20 PTS, 7-9 FGM, 6 3PMChet Holmgren: 14 PTS, 7 REB, 4 BLK https://t.co/9AourL4c76 — NBA (@NBA)October 21, 2026

Pored Šeja, Oklahomu su nosili Mekejn sa 20 poena i Holmgren sa 14 uz sedam skokova. U poraženom timu najbolji je bio Kesl sa 24 poena, Harper je dodao 18, a Foks 14.

Prethodne večeri odigran je još jedan duel u najjačoj košarkaškoj ligi. Filadelfija je slavila protiv aktuelnog šampiona, Njujork Niksa sa 106:100. Maksi je u pobjedničkom timu bio najbolji sa 28 poena, Braun je dodao 19 uz devet skokova, dok je Lebron Džejms imao 14 poena uz osam skokova.

Jared McCain was FEELIN' IT from deep 20 PTS6 3PM (game-high)The @okcthunder start their 2026-27 NBA season with a road victory! https://t.co/Lynk7ibEsK — NBA (@NBA)October 21, 2026

Kod Niksa se istakao Branson sa 21 poenom i pet skokova, kao i nevjerovatni Tauns koji je postigao 19 poena uz 12 skokova.