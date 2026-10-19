Željko Obradović je nakon poraza digao glas zbog rasporeda, ali je dobio najveće pojačanje - Kendrika Nana, koji se vratio na teren.

Izvor: MN Press

Drugi mandat Željka Obradovića u Panatinaikosu počeo je odlično, startovao je sa sedam pobjeda u osam utakmica u svim takmičenjima, međutim poslije prvog poraza - od Hapoela iz Tel Aviva u petak u Evroligi - digao je glas zbog rasporeda, pošto njegova ekipa je morala da igra već u nedjelju, u ranom popodnevnom terminu.

Ipak, na toj utakmici protiv Peristerija, koju je Panatinaikos dobio lagano (95:75), Obradović dobio je i najveće ovosezonsko pojačanje, pošto se od povrede oporavio najbolji igrač ekipe Kendrik Nan i zaigrao je u svom prepoznatljivom stilu.

Kendrik Nan već namjestio ruku

Još tokom priprema Kendrik Nan doživio je povredu koljena i zbog toga je propustio uvodnih šest kola Evrolige, a Željko Obradović izgleda ne planira da ga postepeno uvodi u svoj sistem rada. Odmah ga je poslao na teren i za 21 minut - vratio mu je osmijeh na lice koji je prethodno "skinuo" kum Dimitris Itudis.

Kendrik Nan je meč završio sa 16 poena (4/6 za tri poena) i imao je još šest skokova i tri asistencije, još jednom pokazujući da je jedan od najboljih igrača Evrolige. Osim njega, Konstatninos Mitoglu je imao 16 poena i 11 skokova, Silven Fransisko još 15, a Najdžeh-Hejs Dejvis 11. Dobru partiju pružio je i Huančo Ernangomez sa devet poena i 11 skokova, tako da umor nije bio toliko bitan faktor protiv Peristerija, kao što je Obradović to upozoravao.

Nunn × Francisco. All love ☘️18 points and a win for Kendrick Nunn in his first game back, followed by a hug with Sylvain Francisco Panathinaikos beat Peristeri 95–75 in the Greek League.#Panathinaikos https://t.co/bnaaoYCuc2 — SKWEEK (@SkweekSports)October 18, 2026



Osim Kendrika Nana, prvi put ove sezone za Panatinaikos nastupio je i iskusni Kostas Slukas, što samo govori kakvu "dubinu" igračkog kadra ima Željko Obradović.

Ko je Kendrik Nan?

Američki košarkaš je stigao u Panatinaikos 2023. godine nakon nekoliko vrlo solidnih sezona u NBA ligi gde je nastupao za Majami, Los Anđeles Lejkerse i Vašington. Bio je osvajač Evrolige sa "zelenima" 2024. godine, kao i MVP Evrolige godinu dana kasnije. Radi se o jednom od najbolje plaćenih igrača Evrolige koji je miljenik navijača Panatinaikosa. Za tri sezone u Evroligi, odigrao je 112 utakmica i ima prosjek od 18,2 poena, tri skoka i 3,6 asistencija.

Šta je rekao Obradović?

"Prvi put su igrali od prošle sezone. Moj razgovor sa njima je bio o tome da nastave da rade, da budu mirni i oni će odlučiti u kom trenutku će se vratiti. Odlučili su da je danas dan za to. Juče su trenirali na treningu sa jednom grupom igrača i radili su mnogo individualno. Bili su dobri, a vjerujem da nema potrebe da pričamo o tome koliko su bitni za ekipu, to svi shvataju", rekao je Obradović poslije utakmice na kojoj je doduše bilo i loših vijesti za njegov tim - povrijedio se Geršon Jabusele.

"Dobio je isti udarac kao prije 10 dana u Patri. Na isto mjesto. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i da odmah počne tretman. I vidjećemo u kakvom je stanju, sljedeći trening je u utorak. Sutra će konačno ekipa imati slobodan dan".