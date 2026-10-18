Grčki košarkaš Panajotis Kalaicakis je istakao da je kod Željka Obradovića dobio veću šansu da igra i da je to slučaj sa još nekim domaćim igračima.

Izvor: MN Press

Panajotis Kalaicakis je jedva dočekao da zaigra za Željka Obradovića. Grčki bek ima veću ulogu ove sezone i o tome je pričao i javno. Istakao je da je i ranije mogao da uđe u ovako dobru formu, ali mu niko nije vjerovao.

Išao je 27-godišnji bek zaobilaznim putem pa je iz Arisa otišao u Holagros, zatim je igrao u Nevežisu i Lijetkabelisu, a od 2022. je u Panatinaikosu. Ipak, uloga u Atini mu je bila vrlo ograničena.

"Da sam prethodnih godina dobijao šansu, mogao sam da igram kao što igram i ove sezone. Jednostavno, nisam imao priliku. Ove godine se sve promijenilo. Svi igrači dobijaju šansu, trener koristi 11-12 igrača u svakoj utakmici i svi se borimo, svi dobijamo ozbiljnu minutažu, a ne samo jedan ili dva igrača.

Ove godine počinjemo sa tri grčka košarkaša u startnoj petorci i to je jako bitno za tim kao Panatinaikos koji je uvijek imao najbolje grčke igrače. Kao i drugi grčki igrači i ja pokušavam da pomognem svom timu na najbolji mogući način", rekao je Panajotis Kalaicakis.

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Osvajač Evrolige iz 2024. godine i bronzani sa Evrobasketa 2025. godine je igrao oko 15 minuta po utakmici u prve tri sezone u Panatinaikosu u domaćoj ligi. Jedne godine je prosječno davao 5,7, druge 5,6 poena i treće 7,1 poen. U Evroligi je igrao prošle godine 7,3 minuta po utakmici i davao jedva 1,3 poena. Ove sezone mu je minutaža skočila na 16 minuta po meču, a učinak mu se duplirao poenterski.

Čak i uz povrijeđenog Kostasa Slukasa Nikos Rogavopulos, Lefteris Mancukas i Dinos Mitoglu uz njega dobijaju ozbiljan broj minuta kod Željka Obradovića.