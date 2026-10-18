Kem Vitmor, novi košarkaš Denver Nagetsa, preživio je tešku operaciju zbog venske tromboze i moralo je da mu bude kompletno izvađeno rebro da bi se vratio košarci.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Novi krilni košarkaš Denver Nagetsa Kem Vitmor (22 godine, 198 centimetara) umalo je morao da prekine karijeru prošle sezone, a strahovao je i za sopstveni život. Sve to dogodilo se prošle zime, kada je još krajem decembra morao da prestane da igra zbog venske tromboze i krvnog ugruška u desnom ramjenu, otkrivenog pred Novu godinu.

Bio je tada igrač Vašington Vizardsa i košarka mu je bila strogo zabranjena, iako je sa 22 godine i dalje veliki talenat i bivši 20. pik na NBA draftu iz 2023.

"To je definitivno bio mračan trenutak u mom životu. Bio sam malo depresivan", rekao je on novinarima u Denveru nakon potpisivanja za Nagetse, među kojima će igrati u nastupajućoj sezoni koja počinje 20. oktobra.

"Doktore, šta ćemo sa izvađenim rebrom?"

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Ispostavilo se da mu rebra pritiskaju krvne sudove i ograničavaju protok krvi, što je izazvalo ugrušak. Morao je na šestočasovnu operaciju tokom koje mu je rebro, dio po dio, izvađeno iz tijela. Uslijedili su mjeseci oporavka, injekcije za razređivanje krvi i mukotrpan, spor povratak na teren.

Ono što je posebno šokiralo javnost jeste bizaran detalj nakon operacije. Kada se probudio iz anestezije, ljekari su mu pokazali njegovo izvađeno rebro u plastičnoj kesi. Kada je pitao doktore šta će uraditi sa tim, oni su mu rekli - ništa. Kem je tada odlučio da kost ponese sa sobom. Sada taj dio tijela čuva kod kuće kao suvenir i podsjetnik na još jednu jezivu prepreku koju je uspio da preskoči da bi danas igrao uz najboljeg košarkaša planete.

U međuvremenu se rastao sa Vizardsima i potpisao ove jeseni za Denver, za koje će igrati na "dvosmjernom ugovoru", što znači da će moći da igra i za razvojni tim Nagetsa i za "A" sastav, kraj Nikole Jokića.

Teške povrede odmalena

Malerozni košarkaš iz Merilenda, nekadašnji student Vilanove, prolazio je od rane mladosti velike probleme sa povredama, jer je u srednjoj školi "Arčbišop Spaldin" doživeo otvoreni prelom noge i to tako težak da je kost doslovno probila kožu pre nego što su ga ambulantna kola hitno odvezla iz hale. U pokušaju da se rano vrati na teren poslije te povrede ponovo je doživeo problem i opet je morao na pauzu.

Nije prošlo mnogo, a u sezoni 2022/23 je na koledžu i teško povredio palac, pokidavši ligament u njemu.

"Šta god da mi Jokić kaže, uradiću"

Sada je ipak sve iza Vitmora i spreman je za novu NBA epizodu, poslije dvije godine u Hjustonu i jedne u Vašingtonu. I raduje se saradnji sa Nikolom Jokićem.

"Nikada ranije nisam dijelio svlačionicu sa ovakvim veteranima. Jokić, Eron Gordon, Džamal Mari... Ako mi oni kažu da nešto treba da uradim drugačije, bez reči ću to i uraditi", rekao je Vitmor tokom priprema za novu sezonu.

Trener Nagetsa Majkl Meloun i Dejvid Adelman ozbiljno računaju na njegove izrađene atletske predispozicije, ali su svjesni da mu treba vremena da se uklopi u sistem.

Vitmora selili i u Partizan

Vidi opis "Doktore, je l' to u kesi moje rebro?": Jokićevog saigrača 6 sati operisali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia / MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dok je tokom ljeta bio slobodan igrač, bilo je nagovještaja da bi Kem Vitmor mogao da pređe i u Partizan. Ostaje da se vidi kakva će biti njegova budućnost ako se ne bude nametnuo u Denveru, sa kojim ima ugovor na 678.882 dolara za ovu sezonu, od čega je garantovano da će mu biti isplaćena 91 hiljada.

Njegova predviđena plata za ovu sezonu biće povećana za 45.500 dolara ako ga Denver ne bude otpustio do utorka, kada počinje nova takmičarska godina u NBA.