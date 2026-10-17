Nikola Jokić i Denver Nagetsi savladali su Los Anđeles Lejkerse u pripremnom meču, a srpski MVP je prvi put odigrao mnogo minuta.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Počele su pripremne utakmice u NBA sezoni, a nakon dva duela sa Jutom, jednim sa Bulsima i Klipersima sada su se Denver Nagetsi sastali sa Los Anđeles Lejkersima i pobedili ih. Nikola Jokić je vodio svoj tim do trijumfa 121:106 iako su Luka Dončić i Lejkersi prišlki na dva posjeda razlike u poslednja dva minuta meča.

Nakon što je u svim dosadašnjim pripremnim utakmicama Jokić igrao malo, sada je prvi put bio na terenu više od 30 minuta i to se osetilo. On je na kraju meč završio sa 17 poena, 8 asistemncija i 6 skokova, što je jasan pokazatelj da se sprema za novu tripl-dabl sezonu.

Nikola Jokic is so good he’s bored and has to make up new challenges for himself lmaoo Behind-the-back pass from half-court is CRAZY https://t.co/nb22n3hwdd — Hater Report (@HaterReport)October 17, 2026

Sa druge strane Luka Dončić je odigrao 19 minuta, a za to vreme je bio efikasan. Dao je 15 poena, dodao je tome 4 skoka i 2 asistencije uz po 1 ukradenu loptu i blokadu.

Ko je bio najbolji?

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Na ovom meču Džamal Marej je dominirao sa 21 poenom i 6 asistencija, rpatio ga je Ostin Rivs u Lejkersima sa 19 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Kristijan Braun je bio odličan sa 16 poena i 6 skokova, dok je Sandro Mamukelašvili pod košem dao 15 poena, imao je 8 skokova i 4 asistencije. Novo pojačanje Denvera Demar Derouzan je dao 14 poena i imao je 5 asistencija.

Denver svoju regularnu sezonu počinje 23. novembra kada će iči na gostovanje Oklahomi, a zatim sledi duel sa Pelikanima 25. pa Golden Stejtom 27. da bi se do kraja mjeseca ponovo sreli sa Nju Orleansom i onda zaigrali protiv Finiksa.

(MONDO, N.L.)