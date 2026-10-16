Evroliga je objavila plan o franšizama, a prva nova ekipa je Valensija koja će platiti 50 miliona eura za status franšize.

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Evroliga je danas objavila desetogodišnji plan koji se tiče budućnosti ovog takmičenja, uz velika ulaganja i promjene koje će poboljšati nivo košarke u Evropi, a jedna od najvažnijih stvari tiče se pretvaranja klubova u franšize. Tako su svi aktuelni vlasnici "A" licenci postali franšize, a uskoro bi trebalo da bude proglašeno još osam novih, nakon što se 13 klubova prijavilo na konkursu za takav status.

Prema informacijama portala "Encestando" iz Španije, prva nova ekipa koji će se priključiti kao franšiza je Valensija, koja će za to platiti 50 miliona eura, saopšteno je. To znači da je Valensija bila "brža" od Partizana, Crvene zvezde i Napolija koji se najviše spominjao poslednjih dana.

Dogovor na čekanju zbog NBA Evrope

Evroliga je trebalo još na sastanku na Komu da proglasi nove franšize, međutim zbog ultimatuma NBA Evrope - koja ih ne želi u zajedničkom takmičenju - ta odluka je prolongirana.

Njoj su interesantni samo klubovi i to u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez našeg Beograda, uz podsjećanje da neki od ovih gradova - veze nemaju s košarkom i da bi tek trebalo da dobiju klubove.

Svih 13 klubova vlasnika "A" licenci (Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern, Asvel, Baskonija, Žalgiris i CSKA Moskva) i novih osam mesta čekaju i naši Crvena zvezda i Partizan, kao i pomenuta Valensija, Napoli Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Dubai, London Lajonsi, Maksima Roma, Aris i Hapoel iz Jerusalima.