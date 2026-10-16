NBA liga još nije počela, a Nikola Jokić je dobio još jednu nagradu. Osim sjajnog dodavanja koje je privuklo veliku pažnju govori se i o prethodnoj sezoni i predsezoni, pa su generalni menadžeri bili poprilično na strani Srbina u poslednjem glasanju

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je novo priznanje još prije nego što je počela NBA sezona 2026/27. Generalni menadžeri klubova najjače lige na svijetu ponovo su ga izabrali za najboljeg centra, potvrdivši da Somborac i dalje ima posebno mjesto u njihovim očima.

U tradicionalnoj anketi pred početak nove takmičarske godine, centar Denvera je osvojio 63 odsto glasova. Njegov najveći konkurent bio je francuski košarkaš Viktor Vembanjama, koji je dobio preostalih 37 procenata. Mladi as San Antonija tako je znatno smanjio razliku u odnosu na prošlu godinu, kada je Jokić imao ubjedljivih 97 odsto podrške, ali je priznanje ponovo pripalo srpskom reprezentativcu.

Ovo nije jedina kategorija u kojoj je Jokić dobio potvrdu svog kvaliteta. Generalni menadžeri proglasili su ga i najboljim dodavačem lige, sa čak 87 odsto glasova. Na drugom mjestu našao se Luka Dončić sa sedam procenata. Jokić je dominirao i u izboru za igrača sa najboljim košarkaškim razumijevanjem igre, gdje je osvojio 67 odsto glasova.

Koje su ostale nagrade?

Da njegova uloga u Denveru daleko prevazilazi ono što prikazuje statistika, pokazao je i tokom pripremnog perioda. U predsezonskom duelu sa Čikagom zabilježio je tripl-dabl, nagovestivši da bi i u novoj sezoni mogao da nastavi tamo gdje je stao.

Među ostalim igračima koji su se istakli u izboru nalazi se Luka Dončić, proglašen za najbolje krilo NBA lige sa 37 odsto glasova. Iza njega su Džejson Tejtum sa 33 i Kavaj Lenard sa 17 procenata. Slovenac je dobio po deset odsto glasova i u kategorijama plejmejkera i bekova, što dodatno govori o njegovoj svestranosti u napadu.

Idealnu petorku prema izboru generalnih menadžera čine Šej Gildžes-Aleksander na poziciji plejmejkera sa 67 odsto glasova, Entoni Edvards među bekovima sa 73 odsto, Dončić na krilu, Jokić na mjestu centra i Janis Adetokunbo kao krilni centar sa 70 procenata podrške.

Iako nova sezona još nije ni počela, Jokić je već dobio važno priznanje od ljudi koji najbolje poznaju NBA iznutra. Dok Denver sa njim u glavnoj ulozi ulazi u novu borbu za vrh, srpski centar još jednom je pokazao koliko ga cijene oni koji svakodnevno prate i grade najjaču košarkašku ligu na svijetu.