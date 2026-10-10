Tajrik Džouns se suočava sa smanjenom ulogom u Olimpijakosu, ali trener Barcokas potvrđuje da ostaje u timu.

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Partizana Tajrik Džouns nema ulogu u Olimpijakusi ni približno onoj iz prošle sezone. Tako je sa prosječnih 20 minuta, pao na svega 11, pa se nametnulo pitanje da li će ostati dio tima iz Pireja? Trener šampiona Evrolige Jorgos Barcokas se oglasio i otkrio - nema dileme, Tajrik ostaje u grčkoj ekipi.

Olimpijakos ove sezone ima veliki izbor igrača pod košem, što istovremeno predstavlja prednost, ali i izazov za stručni štab. Nikola Milutinov, Donta Hol, Brajant Danston - iskusna evroligaška imena, pa se centri bore se za minute na parketu, neminovno je da pojedinci u nekim utakmicama dobiju manju ulogu nego što bi željeli.

Takva situacija pokrenula je priče o mogućem odlasku američkog centra, koji je navodno nezadovoljan svojim statusom u ekipi. Pitanje je trenutka kad će nezgodna narav Tajrika Džounsa izaći na vidjelo, a dotad ostaje u Pireju. Trener grčkog velikana brzo je odbacio odlazak centra i poručio da u klubu ne postoji problem o kojem se spekuliše.

"Da li se o tome razgovaralo? Da li su novinari to objavili? To apsolutno nije tačno! Svi moraju da razumiju da tokom sezone odigramo 90 utakmica, imamo kvalitetan i širok sastav. Ako se sjećate finala protiv Reala, Džons je sam odigrao posljednju četvrtinu i bio je spreman. Ovdje nije potrebno mnogo da biste ostavili trag u istoriji, dovoljno je i 10 minuta na terenu - pod uslovom da tim pobijedi, to se na kraju jedino računa", rekao je Jorgos Barcokas.

Amerikanac je u prva četiri meča ove sezone na parketu provodio prosječno 11,7 minuta. Ipak, i za relativno kratko vrijeme uspio je da ostvari zapažen učinak, pošto bilježi 7,5 poena i 3,5 skokova po utakmici.

Olimpijakos očekuju novi izazovi u Evroligi

Ekipa iz Pireja trenutno ima učinak od tri pobede i jednog poraza, a do pozitivnog skora stigla je i zahvaljujući ubjedljivom izdanju protiv Efesa. Priliku da nastavi sa dobrim rezultatima imaće već u narednom kolu, kada je očekuje gostovanje Valensiji u utorak od 21 čas. Međutim, Jorgos Barcokas i Olimpijakos morali bi da imaju na umu da je riječ o jednom od dva neporažena tima u elitnom takmičenju, pa gostovanje u Španiji neće biti ni malo lako.

Jedini neuspjeh dosad Olimpijakos je doživio protiv Virtusa, koji je slavio sa 96:94 u trećem kolu. Markus Kar tada je riješio dramatičnu završnicu i donio italijanskom timu pobjedu trojkom u posljednjim trenucima susreta.

Šta čeka Olimpijakos u oktobru u Evroligi?