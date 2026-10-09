Slovenac Luka Dončić otkrio je šta se zaista desilo u decembru prošle godine kada je počela njegova agonija.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić želi da ostavi prošlu sezonu i godinu iza sebe, ali i dalje mu pažnju sa terena odvlači teška porodična situacija. Luka je cijelo ljeto proveo sa kćerkicama Gabrijelom i Olivijom, a rastanak je bio i više nego težak. U intervjuu za "Sports Illustrated" je otkrio šta se zapravo desilo u decembru kada je došao u Sloveniju zbog rođenja druge kćerke, a potom je od djevojčica bio odvojen čak četiri mjeseca.

Jedan od najboljih evropskih košarkaša se nada da će uskoro sve biti razriješeno i kaže da ne bi mogao da izdrži još jednu takvu sezonu. Povreda, razdvojenost od kćerkica i svađa sa nekadašnjom vjerenicom Anom Marijom Goltes je i te kako ostavila traga na njegovu psihu.

Šta se zaista desilo u Ljubljani?

Izvor: Instagram/lukadoncic

Prošlog decembra, Dončić se vratio u Sloveniju zbog rođenja druge kćerkice, Olivije. Dok je boravio tamo, pitao je svoju vjerenicu Anamariju Goltes da li može da povede njihovu stariju kćerku, dvogodišnju Gabrijelu sa sobom u Sjedinjene Države, kada je izbila žestoka svađa. Koliko je situacija bila alarmantna, čak je pozvana i policija u porodilište u Kranju.

Dončić ne voli da govori na ovu temu, ali je u nekoliko rečenica rekao sve što mu je na duši.

"Zbog toga je sve u vezi sa prošlom sezonom bilo tako teško. Želiš da budeš sa svojom djecom svakog dana. A ja sam svoje vidio, šta, četiri ili pet dana? To je nemoguće izdržati", rekao je Luka.

On i Anamarija Goltes su se u međuvremenu razišli, a za starateljstvo se bore pred sudom. Na pitanje da li je situacija riješena, Dončić pravi pauzu.

"Nadam se. Još uvijek ne znamo, ali nadam se. Ne mogu da prođem kroz još jednu takvu sezonu", zaključuje Dončić na ovu temu.