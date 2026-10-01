Luka Dončić spektakularno nizao trojke na treningu Lejkersa - ubacio ih je pet sa polovine.
Luka Dončić je ovog ljeta postao jedini gazda u Lejkersima i u to se uvjeravaju svi na treninzima. Slovenac sa talentom kakav se rađa jednom ili nijednom u generaciji stao je nasred terena u El-Eju i na kraju treninga "vezao" pet uzastopno pogođenih trojki sa centra. Pogledajte kakav je to košarkaški čarobnjak:
Poslije odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju, "ključevi" ekipe su sada potpuno kod Slovenca i tako će biti i u narednim godinama, sve dok on bude igrao za najveći tim na svijetu.
Spremao se u domu sa ćerkama
U iščekivanju početka NBA sezone, Luka Dončić je proveo vrijeme u svom domu u Americi sa kćerkama Gabrijelom (3) i Olivijom, koja je rođena prošlog decembra. One su se u međuvremenu vratile kući u Sloveniju kod majke Anamarije sa kojom Luka vodi višemjesečnu brakorazvodnu parnicu.
Luka često ističe koliko je ponosan otac, pa je i na početak priprema došao sa narukvicom koju mu je napravila Gabrijela i rado pričao o tome pred novinarima.
Odveo Lejkerse u Sloveniju
Ovog ljeta odveo je ekipu u rodnu Sloveniju i kao lider želi da ojača timski duh Lejkersa. Sve to će sigurno pomoći kada 20. oktobra počne nova NBA sezona, koju su Lejkersi praktično započeli treninzima u hali "Stožice". Uz to su i uživali u Ljubljani: