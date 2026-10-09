Panatinaikos je pobijedio Fenerbahče sa 92:74 za evroligaški skor 4-0, uz sjajnu igru Matijasa Lesora, koji je postigao 19 poena uz osam skokova.

Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA

Panatinaikos je ubedljivo slavio protiv Fenerbahčea, 92:74 (27:24, 19:17, 21:14, 25:19), uz sjajnu partiju nezaustavljivog Matijasa Lesora, strijelca 19 poena uz osam skokova, za indeks korisnosti 30.

Francuz je na svaki način bio lider ekipe Željka Obradovića, koja je ovim trijumfom ostvarila skor 4-0 i na vrhu je tabele Evrolige zajedno sa Valensijom. Španci su sačuvali perfektan skor i popravili ga na 4-0 pobjedom protiv Hapoel Tel Aviva u četvrtak uveče (93:82), dok je Partizan izgubio korak u porazu od Real Madrida u gostima i sada je na 3-1.

Utakmici u punoj dvorani OAKA u Atini prisustvovao je Dejan Bodiroga, kome je Panatinaikos uz izvinjenje vratio dres pod svod dvorane.

Kako je PAO prelomio Fenerbahče

Srpska košarkaška legenda i predsjednik Evrolige video je kako "zeleni" bez problema privode kraju meč protiv ekipe Šarunasa Jasikevičijusa i kako blistaju igrači u zelenom dresu - Najdžel Hejs-Dejvis (19 p), Silvan Fransisko (17 p, 7 as), Nik Rogavopulos (10 p)...

Fener je uspijevao da održi glavu iznad vode do sredine treće četvrtine, ali onda su upravo Rogavopulos, Lesor i Hejs-Dejvis "pogurali" domaćina ka dvocifrenoj prednosti i tu je bio kraj.

PAO: Kalaicakis, Fransisko 17, Badio 7, Hejs-Dejvis 19, Rogavopulos 10, Grent, Lesor 19, Jabusele 8, Bonga, Mitoglu 8, Mancukas 2, Fal 2.

Fenerbahče: Bingam 5, Voldvin 9, Meli 9, Šanli, Horton Taker 9, Džueng 10, Forest 2, Ki 13, Klajburn 6, Silva 2, Šilds 6, Sargijunas 3.

PAO pred dolaskom u Beograd

Perfektan niz ekipe Željka Obradovića biće sledeće nedelje na testu u Beogradu, na gostovanju Partizanu u utorak, 13. oktobra u Beogradskoj areni, a onda i meč protiv Hapoel Tel Aviva u Atini u petak.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige posle 4. kola:



