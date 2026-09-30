Luka Vildoza blistao je u pobjedi Partizana nad Parizom, sa šest ukradenih lopti i 16 poena. Njegova uloga u timu je ključna.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je pobijedio Pariz na gostujućem terenu, a pored standardno dobre igre Karlika Džounsa blistao je i Luka Vildoza. Argentinac je u drugom kolu Evrolige zabilježio čak šest ukradenih lopti, ali svoj udio nije isticao u prvi plan - "sve je to moja uloga", rekao je.

"To je moja uloga. Nekada moram da ukradem loptu, nekada da proslijedim dalje. Igrali smo vrlo dobro danas. Kontrolisali smo skok u drugom poluvremenu. Bilo je dobro", rekao je Luka Vildoza za Arenu sport.

Vidi opis Luka Vildoza o tajni Partizanove pobjede: "Moram tako, to je moja uloga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Nije u pitanju samo broj ukradenih lopti. Vildoza je bio sjajan u napadu sa 16 poena i dvije asistencije, a posebno dobru igru pokazao je u poslednjoj dionici. Nekoliko poteza Argentinca dovelo je crno-bijele do ozbiljne razlike na kraju meča. Ipak, u startu nije sve izgledalo dobro, Partizan je gubio "minus" 10 i to u prvim minutima meča.

"Uspjeli smo da ih zaustavimo. Imali smo dobar defanzivni skok, što je u drugom poluvremenu bilo jako važno. Na kraju smo kontrolisali utakmicu. Sa Karlikom, Pajolom, Kajlom uspjeli smo da pobijedimo utakmicu."

Partizan sa trojicom plejmejkera

Izvor: MN Press

Trener Đoan Penjaroja je u novoj sezoni pokazao jednu novu taktiku. Iako je tim ostao da se gradi oko najboljeg u ekipi - Karlika Džounsa - Parni valjak igra sa velikim brojem plejmejkera. Više nije postala rijetkost na terenu vidjeti dvojicu u paru, ali čak i trojicu - Karlik, Pajola i Vildoza igraju istovremeno!

"Za mene je lakše da ne moram uvijek ja da prenosim loptu. Ja dam loptu Karliku, on skida pritisak. Uvijek sam sa saigračima, tako da je osjećaj jako dobar. Gradimo dobru hemiju kao tim i preostaje nam da nastavimo da guramo dalje", zaključio je Luka Vildoza.