Monako, koji je do juče bio tim za Fajnal-for Evrolige, sad želi da se pridruži ABA ligi

Izvor: Youtube/Alanas Cibulskas

Monako vodi veliku bitku u Francuskoj, za opstanak u profesionalnom takmičenju. U slučaju da u domovini nema mjesta za ovaj tim, klub iz Kneževine bi mogao da postane dio ABA 2 lige, jer je već tražio učešće za ovo regionalno takmičenje.

Prema pisanju Meridian sporta, Monako se i zvanično obratio rukovodstvu regionalnog takmičenja i tim povodom tražio da se ispita mogućnost da li ovaj tim može da učestvuje u ABA 2 takmičenju u sezoni 2026/27. Isti medij je dospio u posjed dopisu koji je upućen Jadranskoj košarkaškoj asocijaciji, a u pismu se navodi:

"U svjetlu prilika o kojima je bilo riječi tokom naših nedavnih razgovora, a uzimajući u obzir specifične regulatorne okolnosti koje trenutno okružuju sportsku situaciju Kluba za sezonu 2026/2027, ovim putem s poštovanjem tražimo da nadležni organi Jadranske košarkaške asocijacije kao prioritet sprovedu sveobuhvatnu pravnu i regulatornu procjenu izvodljivosti prijema Monaka u ABA 2 ligu."

Bivši učesnik Fajnal-fora Evrolige navodi da u ovoj fazi želi da otvori pravne uslove za učešće u takmičenju. "Radi otklanjanja svake sumnje, Klub u ovoj fazi traži potvrdu pravne, regulatorne i proceduralne izvodljivosti takvog učešća, zajedno sa pojašnjenjem svih odobrenja, registracija ili drugih formalnosti koje bi se mogle zahtijevati od Kluba i/ili ABA lige."

Početak takmičenja je blizu

Trebalo bi uzeti u obzir i to da je početak takmičenja blizu, a Monako sve bliži amaterskom takmičenju u Francuskoj, neophodan je brz odgovor takmičenja.

"S obzirom na hitnost situacije i ograničen vremenski okvir prije početka takmičenja za sezonu 2026/2027, bili bismo izuzetno zahvalni na formalnom stavu Asocijacije u što kraćem roku", apeluje se.