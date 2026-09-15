Finac Mika Murinen je napravio sebi problem kada je potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom.

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Partizana Mika Murinen i dalje nije dobio dozvolu da igra u NCAA ligi. On uveliko trenira sa ekipom Arkanzasa, međutim, papirologija se zakomplikovala zbog činjenice da je prošle sezone imao profesionalni ugovor sa beogradskim klubom. Očekuje se da sve uskoro bude riješeno, a na situaciju oko perspektivnog Finca se osvrnuo trener Džon Kalipari.

On tvrdi da slučaj Murinena nije ništa komplikovaniji od ostalih slučajeva koji su na čekanju i da se trenutno radi po prioritetima.

"Pretpostavljam da prvo rješavaju najkomplikovanije slučajeve. Svi sa kojima sam razgovarao nalaze se u istoj situaciji. Jednostavno moramo da sačekamo. Nadamo se da će odluka biti onakva kakva bi trebalo da bude", rekao je Kalipari.

Izvor: MN Press

Šta je problematika?

Pravo nastupa u NCAA ne bi trebalo da imaju sportisti koji su potpisali profesionalni ugovor ili primali novac od neke ekipe, ali naravno da postoje ustupci.

NCAA provjerava da li je Murinen u Partizanu primao klasičnu profesionalnu platu ili su uplate bile striktno u okviru "stvarnih i neophodnih troškova", što se odnosi na smještaj, hranu, opremu, stipendiju za školovanje.

Finac je sa Partizanom potpisao trogodišnji ugovor, ali detalji nisu otkriveni, osim onog da je klauzula pola miliona evra. Crno-bijeli bi mogli dodatno da zarade milion dolara, ako Murinen ode u NBA poslije jedne sezone u NCAA, za sada nije sigurno ni da će tamo zaigrati.