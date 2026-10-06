logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završeno veliko holivudsko preuzimanje: Paramaunt Skajdens preuzeo Vorner bros

Završeno veliko holivudsko preuzimanje: Paramaunt Skajdens preuzeo Vorner bros

Autor Dragana Božić
0

Filmska kompanija "Paramaunt skajdens" saopštila je da je završila proces preuzimanja kompanije "Vorner bros - Diskaveri" za 110 milijardi dolara.

Paramaunt Skajdens preuzeo Vorner bros Izvor: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

"Kompanija `Paramaunt skajdens` (ranije samo `Paramaunt`) danas je završila preuzimanje kompanije `Vorner bros - Diskaveri`, čime je stvorena objedinjena kompanija pod nazivom `Skajdens`", navodi se u saopštenju kompanije.

Iz kompanije dodaju da se završetkom tog procesa objedinjuju dva velika filmska studija i njihovi servisi za strimovanje, dvije velike informativne mreže - "Si-Bi-Es njuz" i "Si-En-En", veliki broj kablovskih televizijskih kanala, kao i garancije na prava za prenos sportskih događaja. 

(Srna)

Tagovi

Paramaunt Skajdens Vorner Bros

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ