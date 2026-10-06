Završeno veliko holivudsko preuzimanje: Paramaunt Skajdens preuzeo Vorner bros

Filmska kompanija "Paramaunt skajdens" saopštila je da je završila proces preuzimanja kompanije "Vorner bros - Diskaveri" za 110 milijardi dolara.

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"Kompanija `Paramaunt skajdens` (ranije samo `Paramaunt`) danas je završila preuzimanje kompanije `Vorner bros - Diskaveri`, čime je stvorena objedinjena kompanija pod nazivom `Skajdens`", navodi se u saopštenju kompanije.

Iz kompanije dodaju da se završetkom tog procesa objedinjuju dva velika filmska studija i njihovi servisi za strimovanje, dvije velike informativne mreže - "Si-Bi-Es njuz" i "Si-En-En", veliki broj kablovskih televizijskih kanala, kao i garancije na prava za prenos sportskih događaja.

(Srna)