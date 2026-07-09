Elitno takmičenje je u procesu transformacije, a dodatni izazovi su ratni sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Izvor: MN Press

Poslije tri godine suspenzije, MOK je ukinuo zabranu ruskim sportistima, što znači njihov povratak na međunarodna takmičenja. Ovo je svakako najava da će se stvari na sportskim borilištima normalizovati i biće zanimljivo vidjeti kako će se ponašati ostale krovne organizacije u pojedinim sportovima.

Ono što najviše zanima evropsku javnost je svakako povratak ruskih klubova u Evroligu i FIBA takmičenja. CSKA je jedan od akcionara, dok su Zenit i Lokomotiva bili redovni članovi prije početka rata u Ukrajini.

Za sada odluka MOK-a ne znači automatski da se Rusija vraća u FIBA i Evroligina takmičenja, ali svakako će izvršiti određen pritisak na organizacije da preispitaju svoja ograničenja.

Šta kažu iz Evrolige?

Izvor: YouTube/SPORT/Screenshot

Čelnici Evrolige su već govorili o komplikovanoj situaciji oko ruskih klubova i njihovom mogućem povratku u takmičenje. Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno je jasno stavio do znanja da liga i dalje mora da se pridržava vladinih propisa i međunarodnih sankcija.

"Što se tiče Rusije, moramo da se pridržavamo vladinih propisa. Vlade su sankcionisale Rusiju i mi to pažljivo pratimo sa FIBA, razgovarajući sa njima svakog mjeseca. Dok se suspenzija ne ukine, ne možemo razmatrati povratak u Rusiju", rekao je Bueno u maju.

Povratak sa ograničenjima

MOK još nije odlučio da li će ruskim sportistima biti dozvoljeno da se takmiče pod ruskom zastavom, himnom, bojama ili drugim nacionalnim simbolima na Olimpijskim igrama. Za sada, ta odluka će biti donijeta kasnije.

MOK je takođe saopštio da neće organizovati događaje MOK-a u Rusiji i da neće pozivati rusku vladu ili državne zvaničnike na svoje događaje.