Kako stvari stoje Zek Ledej se neće vratiti u Partizan već odlazi u Hapoel Tel Aviv prema najnovijim informacijama.

Izvor: MN Press

Izgledalo je da je povratak Zeka Ledeja u Partizan veoma blizu. Sve više se pričalo o tome da će ponovo da obuče crno-bijeli dres, ali do toga neće doći. Bar tako govore najnovije informacije koje kažu da će karijeru da nastavi u Izraelu.

"Ledej je u odmaklim pregovorima sa Hapoel Tel Avivom. Veoma je blizu da pojača poziciju krilnog centra i da igra zajedno sa Išmailom Vejnrajtom", navodi se u tekstu "BasketNews-a".

Dakle, izgleda da ipak od novog mandata u Partizanu neće biti ništa i da je u poslednji čas napravio zaokret i riješio da ode u drugi evroligaški klub.

Ledej je prošle sezone u Evorligi imao prosek od 13,1 poen, 4,2 skoka i 0,9 asistencija po meču i bio je jedan od najboljih igrača Armanija. Ali, posle dolaska Aleka Pitersa u Milano se sve promijenilo.