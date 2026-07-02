Dilan Osetkovski je napustio Partizan, a razlog za to je činjenica da je tražio previše novca za produžetak saradnje.

Izvor: MN Press

Dilan Osetkovski je napustio Partizan nakon godinu dana u Beogradu, a sada dolaze informacije i zbog čega. Navodno je od kluba tražio 2.600.000 eura za dvije sezone ugovora.

Osetkovski je u prethodnoj sezoni imao solidne brojke i sa klupe je beležio 6,7 poena, 3 skoka, 1 ukradenu loptu i 1 asistenciju po meću, ali crno-bijeli nisu htjeli da ponude ovoliki novac za rezervistu. Takođe problemi oko istrage vezane za korišćenje marihuane iz vremena kada je igrao u Španiji obeshrabrili su Partizan.

Njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović je u svojoj objavi najavio da će se u toku naredne nedelje znati za koga će potpisati ugovor Amerikanac koji poseduje njemačke papire. On je za sada u karijeri igrao za Ulm, Getingen, Asvel i Unikahu.

Na mjestima centara u narednoj sezoni za sada sigurno deluju Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, a videćemo ko će još otići, ko ostati, a ko stić u redove crno-bijelih.

(MONDO, N.L.)