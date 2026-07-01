Reprezentativac Izraela Jam Madar i dalje nije odlučio gdje će nastaviti karijeru, ali trenutno je poznato kakve i kolike ponude leže na stolu mladog igrača.

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Partizana Jam Madar zaludio je javnost u Izraelu. Istini za volju, iako nije riječ o vanserijskom talentu, jasno je da tamošnja javnost pokazuje veliko interesovanje za budućnost karijere bivše zvijezde u usponu Evrolige. Od ostanka u Hapoelu, do odlaska na koledž, pa čak i prelaska u Makabi iz Tel Aviva, Sport5 otkriva kako stoje stvari.

Najpre je Madar iskoristio izlaznu klauzulu od 300.000 dolara i napustio tim Dimitrisa Itudisa. Iako klub u kojem je odigrao minulu sezonu nije želio da ga pusti kao slobodnog igrača, posebno kada je u trku ušao novi vlasnik iz Tel Aviva, jednostavno nije bilo mnogo šansi da ovaj tim profitira od Izraelca. Na kraju, Crveni toliko žele da ga ponovo imaju u timu da su na sto stavili nestvarnu ponudu - tri miliona dolara, iznos koji obara sve rekorde u izraelskoj košarci. Ipak, postavlja se ozbiljno pitanje - da li Madar zaista vrijedi toliko?

Navodno, Madar je razgovarao sa trenerima obje ekipe. Od Dimitrisa Itudisa dobio je obećanje da pored Vase Micića neće biti doveden još jedan iskusniji plejmejker, dok je od Odeda Kataša dobio priznanje koje se rijetko čuje: "Vidim sebe u tebi. Imam veliko povjerenje u tebe i dobićeš značajnu ulogu. Zajedno možemo da gradimo velike stvari", navodi medij iz Izraela.

Šta je Madar odlučio?

Bivši košarkaš Partizana i dalje krije karte. Prema pisanju istog izvora, Izraelac želi da odluku donese sam, bez pritiska klubova. Smatra da vrijedi više, kako u finansijskom, tako i u igračkom smislu. Ponuda Makabija je izuzetno unosna - tokom trogodišnjeg ugovora zarađivao bi 2,5 miliona dolara po sezoni, ali je ponuda Hapoela još izdašnija. Za sada, tvrdi isti izvor, Madar nije donio konačnu odluku, ali ako se po jutru dan poznaje, ostanak u Hapoelu djeluje kao realniji scenario, s obzirom na to da je prethodnih godina pokazao da mu finansijski aspekt ima veliku ulogu pri izboru sredine.