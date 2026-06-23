Kao novi kapiten Srbije, Nikola Jokić dijeli svoja osjećanja o odgovornosti i griži savjesti.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije sprema se za utakmice protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a ono što je jako važno je da je u ekipi i najbolji igrač svijeta Nikola Jokić.

Uprkos napornoj sezoni, Jokić je odvojio vrijeme da se pojavi na treninzima reprezentacije i da učestvuje u kvalifikacijama, za šta je nagrađen i kapitenskom trakom od strane selektora Dušana Alimpijevića. Ipak, kako kaže Jokić, to mu je "revanš" zbog toga što ga je kao igrač pobijedio dok je selektor bio trener Vojvodine.

Pogledajte 06:37 Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Poznajem ga od ranije kroz neki krug prijatelja, znam ga kao drugara, još kad je bio trener Vojvodine. Tad je izgubio od mene kao trener Vojvodine. Sad mi vraća za to", nasmijao se Jokić.

Kako je rekao, sve vrijeme je osjećao i grižu savjesti zbog lošeg nastupa Srbije na prethodnom Evropskom prvenstvu, kada se očekivalo zlatna medalja od srpskih košarkaša, a ispali su već u prvoj nokaut rundi od Finske, čime je bačena velika mrlja.

"S moje strane možda i griža savjesti kako smo prošli na zadnjem takmičenju. Eto, da mogu da odem kući da se normalno ponašam i da me nije sramota. Možda je griža savjesti, da vratimo košarku tamo gdle treba da bude. Što se tiče kapitenske trake, to je čast i privilegija, moram da kažem da ne znam da li sam je zaslužio, velika imena su je nosila, ima starijih momaka od mene, vratio mi je Alimpijević, ali pokušaću da to nosim i pokazujem na terenu kako dolikuje", rekao je Jokić.

Biće emotivno za Jokića

"Stvarno je privilegija doći ovdje. Desilo se, ispali smo u prvoj rundi, možda smo mogli više, ali kada te neko pobijedi u plej-ofu, ekipa je bolja od tebe", rekao je Jokić i dodao: "Imamo tu utakmicu kod kuće i voljeli bismo da igramo pred punim tribinama. Mi imamo dovoljno motivacije, lijepo je uvijek igrati za reprezentaciju i pred našim navijačima".

Prvi put kao kapiten?

"Sad ću da vidim kako je kao kapiten, ali emocije su sigurno na mnogo većem nivou. Ti predstavljaš momke koji rade sa tobom, svoj grad, porodicu, emocije su na velikom nivou što se toga tiče", rekao je Jokić.

Prva utakmica se igra protiv Švajcarske u gostima (2. jul), pa protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu (6. jul) u Beogradu.