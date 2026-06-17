Nekoliko igrača iz Evrolige neće biti u sastavu za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević objavio je spisak od 18 igrača koji će konkurisati za julske mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. "Orlovi" se u ovom prozoru sastaju sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom i biće veliki favoriti u oba okršaja.
Alimpijević može da računa na trojicu igrača iz NBA lige - Nikolu Jokića, Nikolu Jovića i Tristana Vukčevića, dok će mu Bogdan Bogdanović biti na raspolaganju u avgustu. Po prvi put je na spisku igrač Crvene zvezde Nikola Đurišić, a tu su i prekaljeni asovi Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić. Poziv je dobio i Stefan Miljenović, dok je iz Partizana tu samo Arijan Lakić.
Veliko ime je svakako Vasa Micić koji je imao jako napornu sezonu u Hapoelu, a tu su i Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić iz Evrolige.
Veliko iznenađenje je izostanak Nikole Milutinova koji je nedavno osvojio titulu šampiona Evrope sa Olimpijakosom, a bio je i dio idealne petorke u regularnom delu evropskog takmičenja. Ipak, ova odluka možda ne bi trebalo da čudi jer je srpski centar nedavno izjavio da je ovo jedna od najtežih sezona u njegovoj karijeri.
"Ne sjećam se kada sam posljednji put bio toliko umoran. U jednom trenutku sam osjetio da me tijelo napušta. Osjećao sam to svuda, u nogama, u jednom trenutku sam mislio da će nešto da pukne. Srećom, nije se desilo ništa takvo. Bilo je prilično teško, ali je vrijedilo, osvojili smo titulu i sada možemo da uživamo u ljetu", rekao je Milutinov nedavno.
Na centarskoj poziciji Srbija ima Uroša Plavšića i Dušana Ristića, osim Nikole Jokića, pa se odsustvo Milutinova neće previše osjetiti.
U odnosu na ekipu sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva nema ni Marka Gudurića i nije poznato šta je razlog njegovog neigranja. Iza sebe ima neubedljivu sezonu u Olimpiji iz Milana, ali ćemo više o njegovom statusu saznati kada se selektor bude obratio javnosti.
U sastavu nema ni Filipa Petruševa, ali se može pretpostaviti da je problem povreda koju je sanirao tek u završnici ABA lige gdje je Dubai slavio protiv Partizana.
Spisak Srbije:
- Nikola Jokić (Denver)
- Vasilije Micić (Hapoel)
- Aleksa Avramović (Dubai)
- Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
- Jovan Novak (King Ščećin)
- Arijan Lakić (Partizan)
- Filip Barna (FMP)
- Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
- Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
- Nemanja Dangubić (Dubai)
- Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
- Stefan Momirov (Spartak)
- Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
- Nikola Tanasković (Budućnost)
- Nikola Jović (Majami Hit)
- Strahinja Gavrilović (Igokea)
- Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
- Uroš Plavšić (Bordo)
Reprezentacija Srbije okupiće se 22. juna na početku priprema i odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu.