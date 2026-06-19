Nevjerovatan potez Vejda Boldvina ostavio je Bešiktaš i Dušana Alimpijevića bez nove šanse za titulu.

Izvor: X/Eurohoops

Košarkaši Fenerbahčea odbranili su titulu šampiona Turske, pošto su slavili u finalnoj seriji protiv Bešiktaša 77:75. Izabranici Dušana Alimpijevića su vodili tokom cijele utakmice, da bi im na kraju presudio nestvaran potez Vejda Boldvina, koji je u poene pretvorio Tarik Biberović.

Imao je Fener poslednji napad, Boldvin je krenuo na prodor, a onda odlučio da asistira Biberoviću na spektakularan način. Bez gledanja je vratio loptu iza leđa na trojku, da bi Tarik sve pozlatio. Bio je sam na trojci, imao je vremena da se namjesti i pogodi šut vredan novog trofeja.

Pogledajte ovaj nevjerovatni potez.