Još jedan poraz Bešiktaša u finalima.

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Košarkaši Fenerbahčea osvojili su šampionsku titulu u Turskoj, pošto su u finalnoj seriji savladali Bešiktaš sa 3:1. Izabranici Šarunasa Jasikevičijusa su zabeležili novi brejk i pobjedom 77:75, stigli do novog trofeja.

Vejd Boldvin je predvodio Fenerbahče sa 21 poenom i pet skokova. Tarik Biberović ga je ispratio sa 17 poena i pet skokova, Jantunen je dodao 12, a Donta Hol na 10 uz šest asistencija i pet skokova. Na drugoj strani se istakao Jigit Arslan sa 19 poena i Devon Dotson sa 15.

Nastavlja se crni niz

Srpski trener Dušan Alimpijević je poražen u još jednom finalu, nakon razočarenja u Evrokupu kada je Burg obezbijedio plasman u Evroligu.

To se ne dešava prvi put srpskom treneru. Sa Bursom je poražen od Virtusa 2022. godine, a nije imao uspjeha ni u ostalim mečevima za trofej. Prošle sezone je Bešiktaš poražen u finalu prvenstva i Kupa, a nije uspio da izbegne isti scenario ni ovog puta.